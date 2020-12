«Det som er synd, er at storstua er altfor liten til disse arrangementene»

Greta Andersen

Pårørende

Nå har jeg et godt forslag til de som bestemmer.

Det gjelder Østsiden sykehjem, det flotte nye sykehjemmet. Der har de en venneforening som er spesiell. Under normale omstendigheter så har de ca. hver 14.dag organisert underholdning i storstua med musikk og dans og kaker og kaffe.

De har ordnet trimrom med inventar som brukerne aktiviseres i, ja de er helt fantastiske.

Det som er synd, er at den storstua er altfor liten til disse arrangementene. Det tyter over av danseglade folk og stolene må gå på rundgang.

Dette er vel ikke et så flott sykehjem verdig. Jeg vet det er søkt om å få bygge ut en del av terrassen foran storstua slik at det blir større plass. Nå som det ikke er mulig å ha disse arrangementene, og stua er lite i bruk, måtte det være en unik mulighet til å bygge ut nå, slik at det er klart når koronaen er over.

Jeg vet ikke hvor i kommunen avgjørelsen ligger, men ta den fram og gjør noe med det nå.

Les også: Nå er pengene til nye Onsøyheimen bevilget (+)