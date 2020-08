«Det Rette Parti: Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune»

For det Rette Parti

Per Olaf Toftner, Bjørn J. Klein og Jon Henriksen

Det Rette Parti (DRP) misliker sterkt at Fredrikstad kommune blander seg inn i Sarpsborg kommunes anliggende. Det at vår nabokommune går i kompaniskap med Bane NOR er vel et utslag av desperasjon fra en part i jernbanesaken, der man ikke tar innover seg verken økonomi eller elendige grunnforhold. Bane NOR på sin side viser vanlig arroganse ved ikke å respektere Sarpsborg kommunes avgjørelse.

Et viktig norsk demokratisk prinsipp: I samferdselssaker er det kommunene som er reguleringsinstans. Når det planlegges nye veier og jernbanetraseer, er det altså de respektive kommunene som disse og legger dem ut til høring.

Vel en måned før jul i fjor, ble Sarpsborg forelagt to jernbanedelplaner gjennom vår kommune, hvor bystyret avviste den ene fra Rolvsøy til Borg Bryggerier, mens den andre fra Borg Bryggerier til Klavestad var man enig om skulle legges ut på høring. Grunnen til dette, er at Sarpsborg kommune er avhengig av en ny Sarpsbru. Den eksisterende brua ramler snart sammen.

Like viktig var det for politikerne å understreke at vi ønsker å få utredet ett eller flere alternativer for en rett linje mellom Råde og Skjeberg. Gledelig nok fikk dette full tilslutning i Sarpsborg bystyre. Saken ble oversendt samferdselsminister, Knut Arild Hareide. De folkevalgte i Sarpsborg kommune ønsker, som tidligere nevnt, å få en helhet vurdert. Alle aspekter rundt gods, miljø, forbindelse til Europa gjennom Sverige, skal og må berøres og hensyntas. Vi setter vår lit til at ministeren tar til vettet og lar all gammel prestisje fare.

Les også: Vil ha innspill om dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg Bryggerier

Vår utmerkede ordfører, Sindre Martinsen-Evje, Arbeiderpartiet og resten av bystyret står bak henvendelsen til Knut Arild Hareide.Fredrikstad kommunes engasjement i jernbanesaken er åpenbart begrenset til byutvikling. Dobbeltsporet skal løse alt, koste hva det koste vil.

Til tross for bystyrets vedtak, ønsker altså Bane NOR å utfordre Sarpsborg kommune og legge strekningen Rolvsøy - Borg Bryggerier ut på høring. Bane NOR sin rolle i å legge ut til høring traseen, må savne sidestykke hva angår respekt for et lovlig fattet vedtak i Sarpsborg bystyre.

Det at Fredrikstad kommune, ved ordfører Jon-Ivar Nygård «henger seg» på Bane NOR sin praksis, er også helt uvanlig. Da Fredrikstad kommune behandlet strekningen Råde - Seut blandet selvfølgelig ikke Sarpsborg kommune seg bort i dette. Nå har imidlertid Bane NOR rottet seg sammen med Fredrikstad kommune (eller omvendt) i håp om å overkjøre Sarpsborg kommune. Det Rette Parti ber alle lokalpolitikere i Sarpsborg å stå oppreist mot overgrep av denne typen.

Les også: Ordfører Nygård svarer Det Rette Parti om: «Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune»