Av: Hvaler Sosialistiske Venstreparti, Hvaler Miljøpartiet de Grønne, Hvaler Styrbord, Hvaler Høyre, Hvaler Arbeiderparti, Hvaler Fremskrittsparti og Hvaler Senterparti.

Kjære hytteeiere, i denne helt spesielle tiden har vi som innbyggere og folkevalgte på Hvaler fått en ny innsikt i hva hytta betyr for dere. De beste dagene i livet tilbringes ofte på hytta og for mange er det hjem nummer to.

Fastboende og hyttefolket har hatt glede av hverandre i generasjoner. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og vi har felles interesse i å ta vare på vårt Hvaler.

Det er godt å se at dere står sammen med oss i denne store dugnaden vi nå skal igjennom. Vi ser at dere virkelig bryr dere om deres lille hyttekommune og lar være å bruke hytta akkurat nå. Vi kan lese at Hytteforeningen oppfordrer medlemmene til å benytte lokale håndverkere og handle i butikkene på dagsturene til Hvaler. Flere fastboende er engasjerte og stiller frivillig som «oppsynsmenn» og passer på at alt står bra til med hyttene nå som de står tomme.

Vi forstår at det er trist og vemodig å bryte tradisjonen med påsken på hytta. Men det er viktig at alle bidrar nå, det er viktig at vi er tålmodige. Da har vi troen på at vi raskere kommer tilbake til noe som er mer normalt igjen. Hytta står der og venter på dere. Og vi som bor her venter på dere!

Det er veldig viktig at vi viser tålmodighet og tillitt i den uvirkelige virkeligheten som rammer oss nå. Vi skal tilbake til gode normale hverdager igjen. Det er viktig at vi står sammen om dette.

Vi er opptatt av at vi holder hjulene i gang og ruster oss for å klare å komme tilbake til normalen igjen med en gang restriksjonene opphører.

Vi gleder oss til den dagen kommer da det er trygt å ønske dere velkommen tilbake!

God Påske!

