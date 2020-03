«Det er ikke bare vår bransje som er rammet – men vi skal fortsette dugnaden»

Knut Ole Mørk

En hel bransje er lammet. Trist. Allikevel holder vi motet oppe. Det myndighetene har gjort i dag er det eneste rette. I en skolebil sitter vi nærme hverandre og det er ikke veldig smart i disse dager. Vi i Mørk Trafikkskole AS er 18 stk. trafikklærere og kontormedarbeidere fordelt i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, som er permittert. Vi holder motet oppe. Våre ansatte bidrar til at pandemien ikke tar knekken på oss. Jeg har ikke hørt noen klage.

Vi har elever som har satt sin opplæring på vent. De fleste elever hadde en plan om sin opplæring i forhold til å ta førerkort til riktig tid. Hele livet til ungdommen er selvfølgelig satt på hodet om dagen, så et førerkort er muligens bare en liten del av livet. Å bevare vårt eget og andres liv er selvfølgelig viktigere enn å få et førerkort. Allikevel er førerkort en stor og viktig del. De fleste av oss husker den dagen vi fikk lappen. Det var en stor dag.

Noen av våre elever hadde førerprøve den samme dagen som trafikkskolene fikk «undervisningsnekt». Noen hadde førerprøve noen få dager senere. Det vil selvfølgelig oppleves som en «katastrofe» å måtte utsette førerprøven på ubestemt tid. Jeg føler med dem.

Det er mange motorsyklister og mopedister som har nyinnkjøpte kjøretøy stående i garasjen. De har gledet seg i månedsvis, kanskje i årevis. Å være 16 år og kan kjøre i to år før de tar bilførerkort. Tenk deg at det ene året går i vasken. Halvparten av den tiden du skal kjøre lett motorsykkel eller moped, så har du ikke førerkort. Katastrofe.

Vi får spørsmål om vi kan arrangere trafikalt grunnkurs på nett, som fjernundervisning. Man må ha gjennomført trafikalt grunnkurs før eleven kan øve hjemme. Slik regelverket er i dag, går ikke det. Det er detaljer i forskrift og læreplaner som hindrer dette. På trafikalt grunnkurs skal det øves på å komme først til et skadested og det skal gjennomføres mørkedemo (det blir slutt på det når det blir lyst). Myndighetene må forandre forskriften, de må skrive om læreplaner og trafikkskolene må omarbeide sine undervisningsplaner. Dette er tidkrevende, men ikke umulig.

Hvordan framtiden blir for trafikkskolebransjen vet vi ikke. Vi har kostnader som løper uten nåde. Vi slipper selvfølgelig lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og skatt. Vi har også null i inntekter. Katastrofe. Noen av oss har en økonomisk buffer. Vi på Mørk Trafikkskole skal nok klare oss i en periode bare perioden ikke blir for lang. Det er også usikkert hvordan befolkningens økonomi blir etterhvert. Vil eleven/familien prioritere et førerkort når mor og far er permittert, eller jobbet i et firma som gikk konkurs eller ble lagt ned under Korona-peioden? Spennende.

Det er også uvisst når trafikkstasjonen åpner for førerprøver. Trafikkstasjonen er stengt.

Det er ikke bare vår bransje som har mistet alle inntekter og alle ansatte er permittert. Det er mange av oss. Vi skal ikke klage. Vi skal fortsette med dugnaden. Vi skal komme sterkere tilbake. Bare vent.

