Midt under koronatidens vintermørke har Fredrikstad som ved et trylleslag plutselig fått et helt nytt og unikt turområde. Der det tidligere luktet vondt fra fyllinga, og du vasset i uframkommelig sumpmark, er det nå anlagt flotte stier, plassert ut nye, spreke benker, familievennlige bålplasser og lekre, interessante informasjonstavler.



Med nyanlagte dammer for amfibier og hekkende fugl er det virkelig lagt til rette for mange helt særpregede naturopplevelser. Endelig er store deler av Øra naturreservat gjort tilgjengelig for alle og enhver.



Fram til i dag har trolig fuglekikker-tårnet ytterst på Øra-spissen ut mot kanalen hatt mest besøk. Men tårnet har nok for det meste vært et mål for ornitologer og spesielt fugleinteresserte. Det har dessuten vært nesten umulig å finne veien dit innimellom digre søppelbiler, brølende gravemaskiner, avfallsplasser og deponier.

Nå er adkomsten gjort enkel både med bil og til fots. Tårnet er strammet opp og nymalt. Utenfor er det lagt til rette med rekkverk og egne faste stier for funksjonshemmede. Alle som ønsker å bruke litt tid med kikkerten, kan nå nyte utsikten mot takrørsiv-«havet» i et av nord-Europas største fuglereservater. Her finnes det altså – hold dere fast – mer enn 250 ulike fuglearter!



Har du i stedet lyst til å prøve fiskelykken, er det bare å vandre kjekt avgårde med fiskestanga på slett turvei langs Øra-kanalen nedenfor fugletårnet. Der er det fint å prøve noen kast fra den flotte, ny-snekrede fiskebrygga ytterst mot Glomma. Øra-reservatet har over 40 fiskeslag å by på, så det er bare å være tålmodig.



På vei tilbake fra fiskebrygga kommer vi raskt til Øra Båtforenings havn. Her har båtfolket pusset opp og malt bodene sine så det ser trivelig ut. Hele havna er strammet opp, og turgåere er velkommen på besøk.



I havna ligger også den rødmalte klubbhytta til Østfold-avdelinga av Norsk Ornitologisk Forenings. Rett ved siden av hytta er det på rekordtid bygget et flunka nytt auditorium for skoleklasser som vil komme på besøk og lære mer om det helt unike natur- og fuglelivet i reservatet. Hele sørveggen er av glass, og besøkende stirrer rett ut i den tette, gyldne sivskogen. Der vrimler det av fugl, særlig om våren. Rett utenfor er det også anlagt en fin dam. Det er ventet at enkelte fuglearter vil bygge rede i vegetasjonen langs bredden her. Tenk for et herlig skue!

Det er også meningen at folk fra Øras mange miljøvennlige gjenvinnings- og resirkulasjonsbedrifter kan komme hit til auditoriet og fortelle skoleelevene om sin viktige produksjon og innretning mot det grønne skiftet. Håpet er at skoleklassene etterpå blir invitert på bedriftsbesøk i nærheten slik at de kan lære og se med egne øyne hvordan den miljøvennlige gjenvinningen foregår.



Industriområdet på Øra ligger altså vegg i vegg ved naturreservatet, og har med årene utviklet seg til å bli et av Norges viktigste senter for miljøbedrifter. Bare denne siste uka har vi lest om ytterligere storstilte planer for karbonfangst-industri og nye resirkuleringsbedrifter. Det swinger på Øra for tida!

Nord for båthavna snor det seg en unik gangsti oppå en kraftig molo som strekker seg nesten helt opp til der Oldenborgbekken renner ut i Gansrødbukta. Der er det snekret opp en ny, tøff gapahuk med fast grillplass utenfor. Ypperlig for overnatting vår og sommer. Lenger framme kommer du til enda flere nyanlagte amfibiedammer, og oppe på venstre hånd kan du skue inn i Art Rangers underlige kunst-rike. Utenfor hos ham er det dessuten en flott parkeringsplass.



Rusler du i stedet østover, går stien over ei fin trebru og forbi andre nylagde rasteplasser i den lille, spesielle oreskogen. Framme i lysningen kommer man til Gansrødbugtens Småbåtforening. Der er også de gamle «Snøfte Smith»-båtbuene pusset opp, og stedet er utrolig sjarmerende. Der kan du sette seg på en av benkene en varm sensommerdag og se fiskeørna stupe høyt oppe fra mot vannflaten og slå klørne i sitt bytte så vannspruten står. Det er et syn du aldri glemmer!



Og stien stanser selvsagt ikke her. For den glade vandrer byr Øra naturreservat på nye opplevelser hele veien utover mot Pærnes og videre nær sagt så langt du lyster...