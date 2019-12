«Butikkprosjektet ved Children’s International School må stoppes»

Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

Flere venner og forretningsforbindelser i Sverige som har vært på besøk her i Fredrikstad har noen ganger spurt etter matvarebutikker og bensinstasjoner. «Bilen går på reserven så jag undrar om det er långt til Macken?» «Ingen fare», svarte jeg, «Det er 34 stasjoner i og omkring Fredrikstad og det er flere matvarebutikker». Utrolig for en svenske som ofte opplever 20–50 km mellom stasjonene.

Fikk du med deg denne? Trenger mer plass – vil flytte

I de senere år har sannsynligvis flere reagert på oppblomstringen av nye kjøpesentre. Etableres en Rema-butikk går det ikke lang tid før en Kiwi eller Coop-butikk popper opp i nærheten. Dette resulterer jo i nedsatt lønnsomhet for alle og «butikkdød» er et realistisk scenario.

Man trekker fram «valgfrihet» som et argument, men flere «dårlige» butikker gir oss i realiteten ingenting. Heller ikke lavere priser. Her på Østsiden har vi en mengde butikker: Rema og Kiwi ved bruhodet, Solgaardmat på Kongsten, Spar ved Borgar, Rema og Europris ved Begby og Meny noe lenger opp. Like sør for Selbak ny Rema butikk i tillegg til Coop Selbak. Vi har tre – fire ganger så mange butikker per innbygger sammenlignet med Sverige.

Når jeg leser Fredriksstad Blad får jeg «hakeslipp». Kona tror det har brutt ut krig når jeg utbryter; «Hva, nå har det klikka for for flere. Har folk blitt helt gærne». Eiendomsselskapet Philini AS foreslår å bygge en 1000 m² matvarebutikk kloss opp i Children’s International School (CIS) skolen på hjørnet ved Heibergskrysset. Her lå jo militærets anlegg bygget i rød murstein. Innkjøringen blir vis-à-vis Kongstenhallen hvor det er mye trafikk. Like øst ligger golfbanen og det kan til perioder være mye trafikk i området i forbindelse med stevner i Kongstenhallen og på golfbanen.

Vi trenger ikke en butikk til og ikke minst – den øker trafikken i et kritisk område. Den ødelegger området estetisk, ikke minst det gamle militære senteret og CIS. For få år siden måtte det prisbelønte bygget justere fargen fra hvitt til lys grått ut fra estetiske hensyn. Hva så med det foreslåtte prosjektet? Absolutt alle kjøpesentre jeg har sett er ikke akkurat eksempler på vakker arkitektur. Jeg har ingen tro på at man kan få fram et elegant estetisk bygg som kan «flyte» inn i omgivelsene.

Dette prosjektet drives fram av ren spekulasjon om profitt. Totalt sett over tid vil det heller ikke gi flere arbeidsplasser. Det ødelegger for etablerte bedrifter og ikke minst for Children’s International School. Man bør heller starte annen verdiskapende virksomhet på Østsiden. Spesielt er prosjektet tvilsomt ut fra snakk om overetablering og butikkdød. Noen av bolig- og byggeprosjektene i Fredrik­stad er ok, men enda flere er «helt på tryne».

Så vidt jeg forstår planlegges opp mot 25.000 nye boliger uten å etablere et storstilt program for verdiskapende arbeidsplasser. De to store svarte kassebyggene sør for Selbak er en skam. Vi kan snart arrangere temareiser til Fredrikstad for å vise fram «Architecture terrible». Butikk­prosjektet må stoppes. Tillater bygge-etaten og planutvalget dette blir jeg og de fleste på Østsiden ekstremt skuffet. Saken må overføres til fylket eller enda høyere opp i systemet. Dette kan umulig tillates i en tid hvor man ønsker å redusere forbruket. Ikke ødelegg Fredrikstad!

Meninger: «Arealplanen er en av de aller viktigste planene som kommunen har»