«Bruk noen hundre milliarder på næringslivet. Få fart på Norge»

Er vårt politiske system for demokratisk og komplekst til å ta viktige beslutninger hurtig nok? En rekke bedrifter sliter under pandemien, men av en eller annen grunn velger myndighetene å løse problemet ved å gi støtte til å holde driften passivt i gang ved å lønne ansatte til forefallende arbeid. Det må vel være mye bedre om stat og kommune kunne komme med store ordre til en rekke norske firmaer. Da vil de aktuelle bedriftene jobbe med meningsfulle prosjekter, tjene penger, betale skatt og lønne arbeiderne som også vil betale skatt.

En stor del av pengene vil dermed strømme tilbake til stat og kommune. Etter korona må vi produsere mer selv, vi kan ikke bare kjøpe alt fra ansiktsmasker, beskyttelsesutstyr, medisinsk utstyr, vaksine og en rekke viktige varer. Vi må produsere dette selv! De fleste land i vesten innser nå det samme, men det betyr at vi må være forberedt på mer konkurranse.

Produsentene må masseprodusere for å få fram akseptable priser og det norske markedet er så lite at vi må produsere for eksport. Med andre ord må vi være noenlunde konkurransedyktige. Da må norske timepriser og kostnader ned, men det kan passe bra siden vår ekstreme store og kostbare offentlig sektor må rasjonaliseres og reduseres. Flere må over i verdiskapende arbeid. Det sammenfaller utrolig nok med nedbyggingen av oljesektoren som har sørget for vår velferd og ledet til frislipp av offentlig sektor.

Vi har 10.000 mrd. på bok og bør bruke milliarder på transformeringen av næringslivet. Vi kan bygge en moderne fregatt hos f.eks. Ulstein på Vestlandet. Vi kan bygge supre ubåter i samarbeid med Sverige og Tyskland. Vi bør starte opp linjer for produksjon av noe så dagligdags som lyspærer og armatur. Nå kjøper vi det fra Kina. Jeg kan nevne mengder av produkter vi av sikkerhetsmessige hensyn bør produsere selv.

Ikke minst bør våre politikere være modige og benytte uortodokse tiltak og metoder. I flere «fattige» EU-land pålegger man friske trygdede å jobbe noen timer hver dag for dagpenger/trygd. Flere tusen personer rydder, hjelper bønder eller vedlikeholder kommunale- og statlige bygg. Oppdrag man normalt ikke har råd til. Roosevelt gjorde det samme under depresjonen.

Ikke bare fikk man slutt på krisen, men man bygde enorme damanlegg, veier og kanaler som har betydd mye for samfunnet i snart hundre år. Hvorfor tør man ikke gjøre dette i dag? Vi bør starte nå under krisen.

Totalitære stater som Kina gjør det, mens våre vestlige demokratier «fomler». Satt på spissen kunne vi bygget dobbeltspor til Sverige på fem år med 50.000 mann med hakke og spade. Forresten sånn ble jo Bergensbanen og Sørlandsbanen bygget. Vi har diskutert og planlagt dobbeltspor for flere hundre millioner i flere tiår uten at noe skjer. Vi har ingen tid å miste. Bruk noen hundre milliarder. Få fart på Norge og bygg for kommende generasjoner. Ved å bruke penger og redusere skatter og avgifter vil næringslivet «boble» og statens inntekter vi øke. Vedum og Siv har forstått det!