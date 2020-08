«Bankene og bensinstasjonene «stjeler» fra drivstoffkunder»

Bjørnar Laabak

Gruppeleder Fremskrittspartiet Fredrikstad

Visste du at bensinstasjonene sammen med bankene fra i sommer har begynt å reservere inntil 1.500 kroner på kontoen din dersom du fyller drivstoff med bruk av kort? Mange opplever at det tar helt opp til fem til sju dager før beløpet forsvinner. Fyller du for hundre kroner på scooteren kan du risikere at alle pengene du har på konto «beslaglegges». Det er selvsagt uakseptabelt og alle burde derfor trykke på «kasse» og deretter gå inn og betale med kontanter eller benytte bankkort i disken - ikke på automaten.

Siden denne problemstillingen har medført at folk har fylt drivstoff og deretter ikke hatt dekning på kontoen i det de skal betale for fredags-tacoen mener jeg saken reiser noen prinsipielle spørsmål. Bør reglene for bankenes mulighet til å reservere/låne/stjele inntil 1.500 kroner av en drivstoffkunde endres, og burde vi som kunder konsekvent benytte kontanter eller trykke «kasse» når vi fyller drivstoff?

Ved henvendelse til bankene svarer de at dette har de ikke noe med å gjøre, de kan ikke fjerne et reservert beløp, og bensinstasjonene svarer det samme. Men hvem i all verden har ansvaret for disse «tyveriene» av folks penger om både bank og bensinstasjon sier de ikke er ansvarlige?

I de aller fleste tilfellene blir det beløpet du fyller for også det beløpet du belastes for etter bare få minutter. Men er du uheldig fyller du drivstoff akkurat når pumpen er «offline» - da må du vente inntil en uke før pengene tilbakeføres. En student som ringte meg fylte for 203.36 kroner og ble belastet 1.500 kroner, og ventet fra torsdag til tirsdag før de 1.500 kronene var borte fra kontoen – helt urimelig!

Meninger: «Andre bilister og skattebetalere skal vel ikke sponse elbilen?»

Etter noe søk på Google finner man at det er et selskap som heter Bits AS, det er bankenes infrastrukturselskap, og det kan derfor være grunn til å tro at det er Bits som bestemmer at det skal reserveres beløp når noen fyller drivstoff. Men så enkelt er det visstnok ikke. Det er BankAxept, som har som oppgave å utvikle betalingsløsninger, eller Vipps AS som de kaller seg fra 2018, etter at BankAxept og BankID har slått seg sammen med Vipps. Det er dette selskapet (eies av bankene) som har meldt på sin nettside om endringen fra i sommer om at det vil bli reservert beløp dersom du fyller drivstoff med kort fra en bensinpumpe. De skriver at du kan rette spørsmål om reservasjon til banken din.

Du vil sannsynlig få følgende svar fra banken din: Det er ikke vi som reserverer beløp!

Jeg mener denne praksisen fra bensinstasjoner, Bits, Vipps og bankene må opphøre. Inntil dette er endret vil jeg gi mitt bidrag ved å konsekvent benytte kontanter eller betale med kort inne på stasjonene.