«Åpne grensene for hytteeierne»

Jan Christian Häckert

Fredrikstad

Koronaspøkelset har herjet med oss et halvt år med dramatiske konsekvenser for samfunnet vårt. Titusenvis har mistet jobben, eldre er blitt isolerte, skoler har vært stengt og myndighetene har slengt ut ordre i øst og vest for å minimere skadene. Vi kan vel i ettertid være enige om at Norge har gjort det tålelig bra, selv om antall dødsfall sammenlignet med Sverige neppe gir et riktig bilde av virkeligheten. Sverige teller antall døde annerledes enn Norge og det gir derfor et bilde av at situasjonen er langt verre i nabolandet.

Jeg er blant dem som har hytte på Bohuslänkysten. Kommentarfeltene i norske aviser og i sosiale medier har svulmet over av hatske utfall mot hytteeiergruppa hvor vi blir bedt om å ta hensyn til andre i Norge og at «hytta nok er der neste år også». «Bli med på dugnaden, dere også», «Jævla egoister» er setninger som ofte går igjen. Jeg tror ikke disse kritikerne skjønner meg. Hytta er vårt ladested, der hvor vi tilbringer mest mulig tid, hvor vi har alle plantene våre, drivhuset, båten, fritiden og kvaliteten på livet vårt.

Vi har normalt 130-140 overnattinger på hytta i løpet av et år og har investert enorme ressurser der. Norske myndigheter tar fra oss den beste delen av livet vårt med et pennestrøk og nekter siden å ta stilling til hvorvidt dette var et fornuftig tiltak mot koronaen eller ei. De er fullstendig immune for argumenter om at folk bør få kunne benytte hyttene sine, noen av dem er ikke ettersett på ett år. Utgjør jeg og min familie en smittespredningsrisiko ved å overnatte på hytta en helg? Nei, selvfølgelig ikke, der sitter vi isolerte fra omverden uten noen større kontakt med andre. Ja da, vi hadde gått i butikker og sikkert på systemet, men for de som har fulgt med i debatten er det ikke der det smittes. Smitten sprer seg først og fremt i familien og på jobben, svært lite i det offentlige rom.

For noen uker siden ble noen regioner i Sverige åpnet og folk dro på handleturer til Värmland igjen med det resultatet at smitten økte i Värmland og også i enkelte strøk i Norge. Hvordan reagerte den gode nordmann? Jo, ved å skylde på svenskene selvfølgelig og ropet om å stenge grensene ble igjen unisont, hvilket også skjedde. Hvordan gikk det så med Värmland? Jo, smittekildene, altså nordmennene, forsvant og nå er smitten nede på 4/100000/uke35 igjen. Med andre ord; det var neppe svenskene som stod for smittespredningen, den ble brakt til Värmland av handlekåte nordmenn. Vær derfor forsiktige med kommentarene når smitten ganske sikkert nok en gang sprer seg i Värmland.

Myndighetenes argumenter for å stenge de store hyttekommunene langs Bohuslänkysten har vært det høye smittetallet i regionen Västra Gøtaland. Man har ikke tatt hensyn til at det mest vesentlige av smitten har vært konsentrert i og rundt Gøteborg, langt fra nordmenns hytter.

Tillit har vært et honnørord i bekjempelsen av koronasmitten. Det gjelder mange grupper, men ikke hytteeiere. Vi har null tillit hos myndighetene. Ansatte på begge sider av grensa kan uhindret forflytte seg mellom landene, transportansatte kan kjøre gjennom de mest smittede områdene i Europa og likevel uhindret bevege seg i Norge, alle som kommer fra gule eller grønne land og områder (blant annet Nord-Jylland) kan kjøre gjennom Sverige, endog med stopp, og likevel bevege seg i Norge uten karantene. Forstå det den som kan at denne retten ikke skal gjelde hytteeiere i Sverige?

Og spar meg for standardkommentarene om at «vi må være med på dugnaden». Den vanlige borgeren av Norge med fast inntekt, hjemmekontor og ellers det meste på stell (blant annet stor gjeld) har ikke vært med på noen dugnad. De har stort sett hatt det pent i disse koronatider selv om de har hatt restriksjoner på å besøke eldre slektninger og heller ikke har fått til sine vanlige to sydenreiser dette året. Nei, de som virkelig har gjennomført en dugnad i denne perioden er helsearbeiderne, kollektivtransportsjåfører, skole- og barnehageansatte, de som har mistet jobben eller gått permittert, de som har fått livsverket sitt satt i konkurs, butikkansatte og ellers alle som har stått i jobb og vært på vakta si uansett hvor mye smitte det har vært rundt forbi. Vi andre har ikke gjennomført noen «nasjonal dugnad».

Vi bør alle følge de vanlige smittevernreglene som håndvask, sosial avstand og hensyntagende til risikogrupper, men ellers bør vi åpne mest mulig av samfunnet. Koronaen forsvinner ikke med det første, vi må faktisk leve med den lenge til. Det er ikke hvor vi er som er viktig, men hvordan vi oppfører oss, derfor blir grensestenging mot Sverige et håpløst prosjekt.

