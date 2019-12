«Ap bør lære av sine feil»

Truls Velgaard

Fredrikstad Høyre

Arbeiderpartiet har fått betimelig kritikk for sin behandling av arealplanen under bystyrets møte tidligere denne måneden. Men kritikk skal Arbeiderpartiet ha seg frabedt, og deres gruppeleder Atle Ottesen forsøker nå å avspore debatten med et ganske merkelig angrep på Høyre.

I et innlegg i Demokraten velger Ottesen å forvrenge saken ved å fremstille det nærmest som om Høyre ikke hadde brukt tid på å forberede seg da saken var oppe til behandling i bystyret den 6. desember. Ekstra forvirrende blir Ottesens innlegg når han legger til at Høyre «ikke var i stand til å legge frem noe forslag i det hele tatt». Det stemmer ikke. Vi fremmet en lang liste med forslag, sammen med KrF og Venstre. Dette vet jo selvfølgelig Ottesen. Men poenget er at han ønsker ikke å opplyse om saken. Han vil bare ha fokus bort fra Arbeiderpartiets opptreden.

Meninger: «Arealplanen er en av de aller viktigste planene som kommunen har»

Det Høyre forsøkte å påpeke i bystyret var ikke at vi var uforberedt, men at vi var utilstrekkelig forberedt - fordi vi var gitt uholdbare tidsfrister. Arealplanen er kanskje den viktigste saken som skal vedtas i bystyret i hele den valgperioden vi akkurat har påbegynt. Da bør vi ikke ha hastverk.

Bystyret fikk oversendt kommunedirektørens forslag til høringsutkast bare tre uker før bystyret skulle gjøre sin beslutning. I det samme møtet skulle bystyret også behandle budsjett, noe som førte til ytterligere press på muligheten til forsvarlige forberedelser. Jeg tror det er svært få av bystyrets medlemmer som opplevde at de hadde tilfredsstillende oversikt over alle de vedtakene de var med på om arealplanen den 6. desember.

Alle partier i bystyret ønsker å bidra til tempo i behandlingen av arealplanen. Neste bystyremøte er 6. februar. Hadde Arbeiderpartiet sagt ja til utsettelse ville det betydd en to måneders forsinkelse. Det er selvfølgelig uønsket, men ingen krise. Og som Høyre påpekte fra talerstolen: Dersom det virkelig haster så kan ordfører innkalle til et ekstraordinært bystyremøte tidlig i januar. Da ville det bli én måneds utsettelse.

Dessverre sa Atle Ottesen&Co nei til dette. Arbeiderpartiet hadde funnet løsninger med sine samarbeidspartier, og da betyr resten av bystyret lite. Ett minutt etter bystyrets start fredag 6. desember fikk vi oversendt Arbeiderpartiets forslag til vedtak om arealplanen. Det var et forslag i 13 punkter. De aller fleste punktene har hver for seg stor betydning for fredrikstadsamfunnets fremtid. Dette er viktige beslutninger om byggehøyder og arealutnyttelse, om boligområder og industriutvikling og om jordvern og LNF-områder.

Ingen i opposisjonen hadde sett disse forslagene på forhånd. I praksis hadde vi null mulighet til å ta reell stilling til innholdet i forslagene. Men når flertallet avviser utsettelse så er vi pålagt å ta stilling gjennom avstemning. Det er ikke komfortabelt.

Kommunedirektøren har varslet at endelig forslag til arealplan kommer til behandling i løpet av annet kvartal neste år. Vi tar det for gitt at ordføreren og Arbeiderpartiet da vil sørge for å gi bystyret mer forsvarlige rammer for behandlingen av denne viktige saken.