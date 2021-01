Alltid Nyheter-eventyret

Daværende radiosjef, Tor Fuglevik, lurte på om jeg ville ta jobben med å få verdens første heldigitale 24-timers nyhetsradio på lufta. Uten å ane hva jeg gikk til, svarte jeg ja. Det har jeg ikke angret på. NRKs radiokanal Alltid Nyheter er et lite eventyr!

I disse dager tar lyttere og seere det som en selvfølge at NRK, TV2 og internasjonale tv- og radio-kanaler sender 24 timer i døgnet når det skjer store begivenheter, ulykker og nyheter rundt omkring i verden. Tusenvis av nordmenn satt for eksempel oppe nesten hele natta mellom onsdag og torsdag denne uka for å følge med på den Trump-inspirerte stormingen av Kongressen i Washington DC i USA.

Nyhetene dekkes fortløpende mens de skjer der og da, døgnet rundt hele året. Slik har det ikke alltid vært. For 25 år siden var det så å si bare den amerikanske tv-kanalen CNN som gjorde dette. Pluss noen ganske få radiostasjoner. Da Dagens Næringsliv skulle forklare hva NRK Alltid Nyheter skulle være, beskrev avisa nyhetskanalen som «en slags CNN på radio». Det var i grunnen en god beskrivelse av hva vi ville prøve å få til.

Jeg jobbet som fagmedarbeider og kursleder på Institutt for Journalistikk her i Fredrikstad, da jeg godtok oppdraget fra NRKs radiodirektør. Selv om jeg hadde fartstid fra Dagsnytt tidligere, ante jeg ikke dybden og rekkevidden av hva jeg hadde tatt på meg. Det satt ingen redaksjon og ventet. Det var bare meg og en meget dyktig, digital-kyndig medarbeider. Vi hadde ikke en gang lokaler. De første dagene satt vi lettere nervøse i kantina i NRK og drakk mye kaffe. Vi lurte på hva i all verden vi hadde gitt oss i kast med og hva vi skulle fylle de endeløse sendingene med. En 24-timers nyhetskanal har ingen pauser og musikk er forbudt.

Men det gikk ikke mange dagene før vi pakket snippesken og dro til andre siden av jordkloden i håp om å få inspirasjon og hjelp fra NRKs søsterorganiasasjon Australian Broadcasting Cooperation. De hadde nemlig en ganske nystartet 24- timers nyhetskanal kalt News Radio. Den var riktignok ikke digital og gikk på den gamle analoge mellombølgen. Men News Radio kunne tas inn over hele det enorme australske kontinentet og var blitt meget populær. Vi stjal ideer, organisering, budsjetter og vaktlister som ravner. «Steal with pride», sa kanalsjefen der og var mer enn raus. Han ble seinere NRK Alltid Nyheters aller beste venn og rådgiver.

Den samme gavmilde, kollegiale holdningen møtte vi dessverre ikke i nyhetsmiljøene i vårt eget NRK. Der ble vi sett på som en sulten gjøkunge som skulle stjele de gode nyhetssakene fra Dagsnytt og Dagsrevyen. Idag er dette en saga blott. Nyhetssakene går på kryss og tvers i alle redaksjoner og deadline er opphevet for lengst. Selv den minste lokalavis publiserer på nett og sosiale medier straks en sak er ferdig uansett hvor mange klokka er.

Men slik var det ikke den gangen. Sugerørsradio ble Alltid Nyheter foraktelig kalt, og mange mente kanalen bare ville bli stinn av kjedelige repriser og gamle nyheter. Alt dette er gjort til skamme. NRK Alltid Nyheter har i stedet sakte, men sikkert utviklet seg til å bli en spydspiss i nyhetsformidlingen på radio, og danner skole for god og effektiv nyhetsformidling på direkten. Det er bare å finne kanalen på DAB-radioen og få det bekreftet.

Mye av hemmeligheten bak dette ligger i hvordan vi rekrutterte medarbeidere til NRK Alltid Nyheter. Vi la meget stor vekt på at de hundrevis av søkerne først og fremst skulle ha svært gode og slitesterke radio-stemmer. Folk måtte være fleksible og villige til å ta et ekstra tak når det trengtes. Dette siste har journalistene i Alltid Nyheter i grunnen vært nødt til så å si hver eneste dag siden starten. Og nær samtlige av de aller første 16 pionerene vi ansatte, er fortsatt å finne i viktige posisjoner i nyhetsavdelingen i NRK.

Å holde kanalen gående døgnet rundt hele året i 25 år med norske nyheter uten musikk har vært umulig. Igjen kom en internasjonal søster-kringkaster oss til hjelp. Gode gamle BBC tilbød oss etter usedvanlig enkle og velvillige forhandlinger på en pub i London, å la oss sende kanskje verdens beste og bredeste utenriksnyhets-service, BBC World Service, gratis hver eneste natt. Vi hadde ikke råd til å oversette disse sendingene fra engelsk til norsk, men det har Alltid Nyheters radiolyttere godtatt uten å mukke.

Vi som var heldige og fikk være med på å skape verdens første heldigitale nyhetskanal, angrer ikke på det vi ble med på. Usedvanlig mange tekniske og redaksjonelle problemer måtte løses i en fart underveis. Vi har vært slitne og lei innimellom, men vi har hatt gleden av å være med på et ekte radioeventyr! Og nyheter ser ikke ut til å gå av moten på en stund ennå...