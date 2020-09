«50 er ikke nok, vi må hente flere – Fredrikstad har plass til flere»

Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad

Erik Skauen, gruppeleder MDG

Helga Aakre, gruppeleder SV

Jonas Qvale, gruppeleder Bymiljølista

Brannen i Moria-leiren var en varslet katastrofe. Forholdene i leiren har lenge vært elendige og uverdige. Lokale fascister har siden i vinter oppført seg truende mot flyktningene og hjelpeorganisasjoner. Og i natt brant leiren.

Det meldes om at 75 prosent av Moria er borte. 13.000 mennesker mistet i løpet av natten det lille de hadde. Flere tusen skal ha flyktet fra leiren, som var satt i karantene på grunn av koronasmitte. I nyhetene kunne vi dag lese om at folk som er igjen på innsiden rapporterer om at de ikke kommer seg ut, både fordi flammene sperrer veien, men også fordi de nektes å slippe ut av leirområdet av en gruppe fascister og det lokale politiet.

Moria var ment å være en flyktningleir, ikke et fengsel. Situasjonen er kaotisk. I to år har Dråpen i havet vært inne i leiren for å hjelpe særlig barn uten familie. Men de siste uken har leiren vært stengt på grunn av koronasmitte. De har prøvd å hjelpe utenfra, med distribusjon og donasjoner.

For øyeblikket er det ingen som får gå nær Karatepe, som er der migrantene holdes innesperret. Ikke engang bistandsorganisasjoner og hjelpearbeidere. Politiet har sperret av et stort område utenfor, så migrantene ikke kan ikke dra noe annet sted.

Onsdag kom beskjeden om at Norge skal gjøre noe, vi skal hente ut 50 personer.

50 mennesker, var alt Norge – verdens beste land i å bo i – hadde plass til fra Moria. Disse 50 tas ut av kvota på 3000. Ikke engang når flyktningenes verden bokstavelig talt står i flammer, gjør Norge mer enn minimum.

Hvert liv hentet er et liv reddet, men 50 mennesker er en dråpe i havet når 13.000 mennesker er rammet av brannen.

Det er på høy tid at Norge sammen med de andre europeiske landene tar ansvar for å finne en løsning for hvordan forholdene i disse leirene skal bedres, og evakuere barn og barnefamilier ut derfra umiddelbart.

Nå må vi ta ansvar. Krisetid er alltid tid for solidaritet. Norge kan ikke være mer opptatt av å sende «strenge signaler» til mennesker på flukt enn å redde liv. Alle barn er alles ansvar, men nok engang sviktes barna i Moria fordi de er barn av flyktninger.

Norge kan hjelpe mer enn 50, vi har plass til fler. Fredrikstad har plass til flere.

