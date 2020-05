«5.000 kroner døgnet for en liten hytte?»

Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

TV 2-nyhetene viste en reportasje fra Lofoten med badende nordlendinger i krystallklart vann fra hvite strender med snøfjell i bakgrunnen. Kaldt, men fantastisk. Så viste man bilder fra Reisafjord i Lofoten som hadde markedsført stedet etter at Lumley lagde en fantastisk reportasje om jakten på Nordlyset vinterstid. Turistsenteret leide ut små hytter og serverte topp mat. Koronapandemien hadde gitt bråstopp på utleie til pengesterke utlendinger. Nå håpet man på norske turister som man trodde ville akseptere høye priser når kvaliteten var topp.

For vel en uke siden pekte jeg på problemet med norsk kostnadsnivå som har sporet helt av. Forstår verken turistnæringen eller myndighetene alvoret med vanvittige priser? Nå i koronatider har mange mistet inntekter, men selv folk med normal lønn tåler ikke hva som helst. Lederen for Reisafjord-turistsenter var overrasket over at de ikke hadde fått henvendelser fra Norge. Høye priser kunne forsvares mente han, når kvaliteten var topp.

Jeg falt nesten ut av sofaen når han nevnte prisen; 5.000 kroner døgnet for en knøttliten hytte for to. Middag kostet vel neppe under 600 kroner og alkoholprisene var skyhøye. Hvor dum går det an å bli – man var overrasket over å ikke ha fått noen henvendelser fra norske turister? Hvor mange norske turister med to barn tåler rundt 14.000 kroner døgnet for overnatting med servering?

