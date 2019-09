– MDG har gjort et kjempevalg. Nå har de blitt veldig høye og mørke og har nok tatt litt mye Møllers tran, sier leder i Oslo LO, Ingunn Gjerstad, til Dagsavisen.

Fredag skrev Dagsavisen at MDG og Venstre har opprettet kontakt om et mulig samarbeid. Venstre hadde i DN åpnet for å være byrådets samarbeidsparti i stedet for Rødt, noe MDG er nysgjerrige på.

Advarer MDG

Nå advarer LO i Oslo MDG mot å lefle for mye med Venstre. Fagbevegelsen og Venstre har lenge hatt et anstrengt forhold.

– Jeg kommer til å snakke med MDG og høre hva de tenker. Det har jeg ikke rukket ennå. Men dere bør spørre MDG om Venstre er på lag med den arbeidslivspolitikken dette byrådet har ført. For oss er det en viktig grunn til at vi ikke har invitert Venstre til et samarbeid. Venstre gjør stort sett motsatt av det vi mener er riktig, sier Gjerstad.

Før valget gikk LO i Oslo for første gang ut og anbefalte sine medlemmer å stemme MDG, i tillegg til Arbeiderpartiet, SV, Rødt eller Senterpartiet slik de pleier.

– Det var første gangen i år at vi anbefalte våre medlemmer å stemme på MDG. Vi gjorde det bevisst fordi de selv har sagt til oss at de ønsker å fortsette å jobbe videre i et byråd med Arbeiderpartiet og SV, og at de har ugjorte oppgaver der, sier Gjerstad.

Rødgrønt flertall

At Venstre har åpnet for å være budsjettpartnere med byrådet mener LO-toppen er naturlig, all den tid Venstre har gjort et elendig valg.

– Men jeg regner med at dette kommer til å gå over. MDG må tenke seg om, tenke på hvem de samarbeider med i dag og de bør tenke på oss og hvordan vi ser på Venstre. Vi ønsker at vi fortsetter med det samme samarbeidet som nå. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk gjenvalgt et så sterkt rødgrønt flertall i Oslo. Jeg tror dette kommer til å gå greit, sier Gjerstad.

