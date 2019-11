McDonalds ansatt hevnet seg på amerikansk politi. Tuklet med maten.

Tatyana Hargrove, en kvinnelig ansatt ved McDonalds i Bakersfield, California ble nylig brakt inn til varetekt for å ha forsøkt å tukle med maten til en amerikansk politibetjent, melder Fox. Det var ledelsen ved Mcdonalds-restauranten som angivelig oppdaget forsøket på å tukle med maten. Hva handlingen konkret innebærer er enda ikke klart.

Hendelsen skal ha blitt fanget på video. Hargrove ble varetektsfengslet og siktet lørdag morgen.

Saksøkte for politivold

I 2017 saksøkte Hargrove Bakersfield for politivold og brudd på borgerrettighetene. Hun skal ha blitt forvekslet med en mannlig person som var mistenkt for en forbrytelse. Den mannlige mistenkte skal ha vært 177 centimeter høy og veid 72 kilo. Tatyana veier 54 kilo og er 157 centimeter høy. Tatyana vant ikke frem i retten, melder ABC 23.

Eieren av McDonalds restauranten, Jim Abbate, uttalte til Fox at han forsikrer at alle kunder og politibetjenter at oppførselen ikke er representative hverken for han eller Mcdonalds. Han understreker at de samarbeidet med politiet så fort de oppdaget det som hadde skjedd.