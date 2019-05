I samarbeid med Fredrikstad Skiklubb og langrennslandslaget, ønsker revisjons- og rådgivningsselskapet BDO løpere i alle aldre og fasonger velkomne til den femte utgaven av BDO-mila i Fredrikstad.

På startstreken under årets arrangement, onsdag 15. mai, har arrangørene sikret seg langrennsstjernen Martin Johnsrud Sundby, som også gjestet mosjonsløpet i Fredrikstadmarka i 2017, som det store trekkplasteret.

– BDO-Mila er en flott mulighet til å komme seg ut i naturen, møtes sosialt rundt fysisk aktivitet og oppleve samhold, sier Sundby selv i en pressemelding.

Tar med seg treneren

Kontorleder Vidar Hermansen ved BDO Fredrikstad, som også er leder for langrennsgruppa i Fredrikstad Skiklubb, er storfornøyd med å få med seg den profilerte vintersportsutøveren på startstreken.

– Det trekker selvfølgelig litt ekstra folk at vi får med en som ham, med mulighet for å sikre seg en autograf og et bilde. Han har gjort det bra i mange år, og i vinter ble han også VM-vinner individuelt. I tillegg er han en veldig omgjengelig og raus fyr, som er flink til å snakke med folk, så vi er veldig glad for at han tar turen til oss, sier Hermansen til Demokraten.

Han legger til at landslagstreneren for de norske langrennsgutta, Eirik Myhr Nossum, trolig også blir å finne i Fredrikstadmarka på onsdag.

– Slår et slag for folkehelsa

BDO er samarbeidspartner med Norges Skiforbund og langrennslandslaget, og det er dettte samarbeidet som førte til at arrangementet ble etablert i 2011. Terrengløpet i Fredrikstad er ett av ni arrangementer rundt om i Norge, og deltakelse er gratis.

– Dette blir dagen hvor små og store sammen kan kose seg i fysisk aktivitet uten at konkurranse står sentralt. Sundby skal løpe Micromila med de yngste, og dele ut medaljer etterpå. Deretter står han på startstreken på Utfordreren og løper 10 km med dem som vil ta opp kampen, forteller Hermansen.

– Vi ønsker å slå et slag for folkehelsa, og håper at mange kan få en flying start på mosjonskarrieren gjennom å delta i dette løpet, fortsetter han med et smil.

Frister med lagpremie

I fjor var det rundt 500 personer som stilte i det etterhvert tradisjonsrike løpet, og Hermansen håper på minst like mange i år. Han kan også friste med en gulrot til idrettslag som kommer mann- og kvinnesterke.

– Per mandag morgen var det cirka 430 påmeldte, og det pleier å ramle inn en del mot slutten, som kanskje ser an været litt.

– Vi støtter mange idrettslag i Østfold, og har oppfordret idrettsklubber og -lag til å legge treningsøkten sin til BDO-Mila. Vi trekker ut et lag som har deltatt med 15 personer eller flere. Laget vinner 5.000 kr som kan bidra til for eksempel sommeravslutning eller treningssamling for laget, sier Hermansen.

Setter barna først

I 2018 ble Redd Barna en viktig samarbeidspartner under BDO-Mila. Under parolen #lekogfritid ønsker de sammen å sette alle barn og unges rett til lek og fritid på dagsorden. Dette for å belyse viktigheten av at alle barn og unge får delta på fritiden.

Martin Johnsrud Sundby er sterk pådriver i arbeidet og ønsker med sin deltakelse å inspirere flere ut i hverdagsaktivitet.

– At vi også i år er så heldige å kunne inkludere Redd Barna sitt viktige arbeid på vår felles arena gjør at vi i enda større grad kan bidra med å rette fokus mot utenforskap blant barn og unge, og hindringene for deres deltakelse i samfunnet, avslutter Sundby.