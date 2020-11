Mann skal ha mishandlet kvinne i munnen

Handlingene mannen i 40-årene er anklaget for skal ha skjedd ved to anledninger i en bolig i Fredrikstad på sensommeren i år. Det er ikke kjent for Demokraten hvilken relasjon han har til kvinnen.

27. august skal mannen ha slått kvinnen gjentatte ganger i hodet og på overkroppen med flat hånd, slik at hun falt i gulvet, ifølge tiltalen mot mannen, som må svare for voldsanklagene i Fredrikstad tingrett tidlig på nyåret.

Hånden inn i munnen

Mens kvinnen lå på gulvet, skal mannen ha fortsatt å slå henne. Han skal deretter ha kastet henne opp på en koffert, som lå på senga, mens volden fortsatte. Siden skal han, ifølge tiltalen, ha dyttet hånden sin inn i munnen hennes og klemt fingrene opp i ganen før han snudde hånden mens den ennå var i munnen hennes og klemte tunga og underkjeven hennes nedover.

De detaljerte beskrivelsene er en del av tiltalebeslutningen utferdiget av Statsadvokatene i Oslo. Og fortsetter med at han samtidig skal ha stappet en dyne inn mellom hånden sin og nesa hennes, slik at hun ikke fikk puste.

Strafferamme på seks år

To dager tidligere skal mannen ha slått kvinnen i ansiktet slik at hun fikk et blåmerke under det ene øyet, ifølge tiltalen.

Han er tiltalt for ett tilfelle av vold og for ett tilfelle av grov vold, som retten blant annet skal vurdere om har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, om den er begått mot en forsvarsløs person og om volden har karakter av mishandling. Øvre strafferamme for grov vold er seks års fengsel.

Mannen er også tiltalt for å ha truet med å begå en straffbar handling, da han, mens den mest omfattende voldsutøvelsen skal ha pågått, skal ha sagt «jeg håper du skal dø» eller lignende til kvinnen.

Mannens forsvarer har foreløpig ikke hatt anledning til å svare på hvordan han stiller seg til anklagene.

