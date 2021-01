Mann skal ha drapstruet kvinne og trosset besøksforbud

Mannen i 30-årene skal flere ganger i løpet av sommeren 2019 og i ruset tilstand ha oppsøkt kvinnen på en adresse i Fredrikstad, og opptrådt truende overfor henne.

Ifølge tiltalebeslutningen mot mannen, skal han ved én av anledningene ha sagt til henne «Du skal dø» eller lignende.

Les også: Mann tiltalt for knivran og vold skal ha gravd hull i celleveggen

Mannen fikk et lengre besøksforbud, og var pålagt å holde minst 200 meters avstand til kvinnens bolig, men lot seg ikke stoppe av det, ifølge tiltalen.

Han er tiltalt for å ha brutt besøksforbudet tre ganger i en periode på drøyt to uker. Én gang skal han ha oppholdt seg på naboeiendommen og ytterligere to ganger skal han ha vært like utenfor eller like i nærheten av kvinnens hus.

Samme mann er tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted samt for oppbevaring av narkotika, etter at kniven og noen gram hasj og amfetamin ble funnet på mannen mens han oppholdt seg på en adresse i Fredrikstad.

Saken mot mannen skal opp i Fredrikstad tingrett i mars.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.