Mann med skuddskader på sykehuset i Østfold

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger i saken av hensyn til etterforskningen. Mannen som måtte behandles for skuddskader har heller ikke bidratt til sakens opplysning.

– Vi har ikke fått opplysninger fra ham som kan oppklare saken, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB ved 1-tiden natt til søndag.

Han ønsker ikke å si noe om mannens alder eller hjemsted, men bekrefter at de kjenner identiteten på mannen, som kom til Sykehuset Østfold Kalnes ved 22-tiden lørdag kveld. Han ble ikke kjørt i ambulanse, men ble fraktet til sykehuset. Politiet sier søndag morgen at de er kommet nærmere et svar på hvem som fraktet ham dit, men de ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før senere søndag.

Det er uklart hvor og hvordan mannen har fått skuddskadene. Etter det NTB forstår holder politiet alle muligheter åpne, både at skadene kan være selvpåførte eller at det er andre som står bak.

– Han var bevisst og får behandling for skuddskader. Opplysningene om skuddskader har vi fra sykehuset. Det er ikke avklart hvor dette skjedde, det kan like gjerne ha skjedd i Oslo som i Østfold. Det er derfor vi ber om tips fra publikum i saken, sier operasjonslederen.

