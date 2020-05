Koronatiltakene har ført til flere alternative måter å feire nasjonaldagen på, blant annet digitale barnetog.

Flere tok også initiativ til å arrangere båtkortesjer.

I Trondheim gikk en båtkortesje fra Skansen til Grilstad marina, forbi Midtbyen og Lade.



Flere hundre båter deltok på båtkortesjen i Indre Oslofjord, med skoleskipet Christian Radich i spissen. Foto: Per-Helge Berg / NTB scanpix

På Sørlandet passerte en stor kortesje med båter under Justøybrua utenfor Lillesand. I Kristiansand passerte en stor kortesje forbi Hamresanden, noen av dem med norske flagg, mens en kortesje som gikk fra Tvedestrand og ut til Lyngør hadde en egen kanonjolle med, som skjøt salutt.

Nasjonaldagen feires i år på en ny og annerledes måte på grunn av koronaviruset. Det er en stor kortesje med båter som passerer Justøybrua langs Blindleia på vei til Lillesand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

I hovedstaden seilte skoleskipet Christian Radich i spissen, etter at skipet hentet inn permitterte mannskaper og ble med på 17. mai-feiringen. Ruta gikk fra Hukodden og mellom Oslo-øyene via Bjørvika, Pipervika og forbi Aker Brygge og ut til Huk, der kortesjen ble avsluttet etter et par timer.

Været i Kristiansand var innbydende til båtliv. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Flere hundre båter deltok og de fleste var pyntet med mange flagg og bjørkeris. Flere om bord i båtene var kledd i bunader og festantrekk. Oppfinnsomheten var stor – en seilbåt hadde med seg store høyttalere og et live band som spilte opp. På VHF-radioen ble nasjonalsangen spilt av en felespiller, og båtene tutet jevnlig.

Det var alle slags båter med i konvoien, alt fra robåter, gummijoller, kajakker og vannscootere, til snekker i både tre og plast, plattgattere, cabincruisere og seilbåter i alle størrelser.

Flere av dem som var med uttrykte over båtradioen at dette måtte gjentas neste år.