Da landet ble lukket ned på grunn av koronaepidemien, stoppet også mammografiscreeningen på Sykehuset Østfold opp. Nå har de startet opp igjen, og på sine Facebook-sider oppfordrer sykehuset nå alle kvinner som er inviterte til mammografiscreening til å benytte seg av timen sin.



– Det er trygt å komme til undersøkelse. Mammografiscreening gjennomføres med strenge smitteverntiltak, forsikrer sykehuset på sine hjemmesider.

På grunn av koronaepidemien og stans i invitasjonene, er det nå opptil tre måneders etterslep i undersøkelsene.

– Vi planlegger full oppstart av mammografiscreeningen fra midten av august, så lenge koronasituasjonen tillater det. Vi har fått en del henvendelser, særlig etter at det ble kjent at vi starter opp screeningen igjen. Men det er også en del kvinner som sier de vil vente med undersøkelse til over sommeren, sier Reitan, som håper alle som har anledning benytter timen sin.

Mammografiscreening redder liv

Screeningundersøkelsen er rettet mot friske kvinner i alderen 50 til 69 år, og det er Kreftregisteret som står for innkallingene, skriver sykehuset på sine hjemmesider. Kvinner som henvises av fastlege med mistanke om noe, skal ikke til mammografiscreeninglokalene, men til undersøkelse inne i selve sykehuset.

Helsedirektoratet anbefaler alle kvinner mellom 50 og 70 år å ta en screening eller rutinemessig mammografi hvert annet år. Og om det har forkommet brystkreft i familien, er jevnlige undersøkelser desto viktigere.

Grundige smitteverntiltak

Kvinner med luftveissymptomer, feber eller andre tegn som kan bety smitte av koronaviruset skal ikke møte til time.

– Før kvinnene kommer inn i venteværelset må de svare på noen spørsmål om korona. Kvinner som ansees å ha økt risiko for å ha koronasmitte, blir bedt om å møte på et senere tidspunkt. Undersøkelsene blir foretatt av to team fordelt på to intervjurom og på to laboratorier. Dette er for å sikre god kapasitet og nødvendige smitteverntiltak mellom hver undersøkelse. For å sikre mulighet til å holde tilstrekkelig avstand på venteværelset ber vi om at man ikke tar med seg pårørende til undersøkelsen, forklarer Reitan i artikklen. Selve undersøkelsen tar ikke mer enn noen få minutter.

