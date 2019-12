– Det viktigste er at barna får en bedre opplevelse av å være på sykehus. Ingenting betyr mer for oss som jobber med barn til daglig, sier barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver Cathrine Iversen til Sykehuset Østfolds nettside.

Angstdempende til kortvarige prosedyrer

Lystgass ble aktuelt som et supplerende hjelpemiddel for seks år siden, da barne- og ungdomsklinikken ønsket å tilby et alternativ til beroligende medikamenter ved diverse prosedyrer. Avdelingssjef Harald Hurum tok først initiativet til å prøve ut lystgass på barn ved Sykehuset Østfold, og det ble hentet inn litteratur og erfaringer fra blant annet Sverige og Danmark. Lystgassen er ofte blitt å foretrekke da den har få bivirkninger, god effekt, samt at «rusen» kommer og går på om lag fire minutter.

– Vi ser at barna blir avslappet, likegyldige og i noen tilfeller - lattermilde. Lystgassen virker lett smertestillende, den demper angsten og hjelper barna godt på vei gjennom sykehusprosedyren, sier Iversen, som forteller at barna selv bruker uttrykk som «å sveve» og «som å være i en drøm» om lystgassen.

(saken fortsetter under bildet)





– Lystgassen virker lett smertestillende, den demper angsten og hjelper barna godt på vei gjennom sykehusprosedyren, sier Cathrine Iversen. Foto: Sykehuset Østfold.

Flere avdelinger følger etter

Lystgass brukes blant annet når helsepersonell skal legge inn sonder og venefloner, utføre spinalpunksjon og ta blodprøver, skriver Sykehuset.

– Det er mange ting vi trenger å gjøre som kan være vondt. I flere tilfeller har lystgass blitt benyttet fremfor narkose. I alt bidrar lystgassen til at vi får utført nødvendige prosedyrer uten at barnet sitter igjen med en skremmende opplevelse, forteller Iversen.

Flere avdelinger på Sykehuset Østfold har fulgt etter. Skadepoliklinikken tok i bruk lystgass i 2015 og øre-nese-hals poliklinikken tok i bruk dette i oktober i år.

Ingen alvorlige bivirkninger

Til tross for gode resultater på Barne- og ungdomsklinikken, er ikke lystgassen for alle. Gassen har ikke god nok effekt ved smertefulle prosedyrer, samt hos noen få barn med særlig sterk angst.

– Vi har måttet avbryte i åtte prosent av tilfellene. I seks prosent av disse dreide det seg om at barna gjorde motstand mot å ha på seg masken. I to prosent av tilfellene dreide det seg om bivirkninger - blant annet påvirkning av pust og puls, mareritt, svimmelhet og ubehag hos barna. Men vi ser ingen alvorlige følger av lystgass, så våre erfaringer er i alt svært gode, sier Iversen.