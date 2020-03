– Løsningen må være i tråd med kommuneloven

Av: Arne Børresen

Som på Stortinget hvor maks antall tilstedeværende politikere skal være 87 og ikke 169 inntil videre, må også lokalpolitikerne nå områ seg. Uten å ha tatt i bruk meterstokken, er Nygård sikker på at bystyresalen i Fredrikstad ikke oppfyller smittevernkravene nasjonale myndigheter har satt for større forsamlinger.

– Utsettelse eller på nett

– Nei, bystyresalen kan ikke romme alle de 53 representantene med avstandskravet som nå er satt. Derfor jobber vi med alternative løsninger til gjennomføringen av det første møtet 26. mars, opplyser Nygård til Demokraten.

– Er det et alternativ å redusere antallet representanter som på Stortinget?

– Hva alternativet blir, vet vi foreløpig ikke. Vi har akkurat satt i gang dette arbeidet. Det som er viktig er å finne et opplegg for gjennomføring som er i tråd med kommuneloven. Om det er å bruke nettet, finne andre lokaler, være færre tilstede er noe vi må se nærmere på i dagene som kommer. Vi har også mulighet for å utsette møtet i noe tid, forklarer ordføreren.

Nygård og hans rådgivere har imidlertid allerede besluttet å flytte formannskapsmøtet kommende torsdag fra rådhuset på vestsiden til rådhuset i Gamlebyen.

– Da får vi (13 politikere, journ. anm.) i hvertfall stor nok avstand til hverandre, poengterer Jon-Ivar Nygård.

Brukte to rom

Atle Ottesen (Ap), leder av Planutvalget, har allerede praktisert de nye forskriftene da organet var samlet torsdag ettermiddag.

– Vi møttes like etter at de nasjonale myndighetene kom med sin siste oppdatering og gjennomførte planutvalgsmøtet i formannskapssalen – som er en del større enn de andre møterommene på rådhuset. Tilhørerne ba vi sette seg i rommet ved siden av. Derfra kunne de se og høre oss på web-skjermen, forteller Ottesen.

– Var det mange publikummere i dette naborommet?

– Nei, bare noen få, men hvis det hadde kommet mange publikummere hit, ville vi besluttet å avlyse møtet i henhold til lovverket om møteoffentlighet, sier Ottesen.

