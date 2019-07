LO–leder Vidar Schei ville helst stått fast i heisen med Frps gruppeleder Bjørnar Laabak

Hvem: Vidar Schei (47)

Hva: LO-leder i Fredrikstad

Aktuell: Ønsker streng regulering av taxinæringen.

Du reagerte kraftig på at enkelte taxisjåfører i Fredrikstad har en timelønn på 70 kroner og må gå i søppeldunkene for å lete etter mat?

– Ja, urettferdighet er det verste jeg vet. Når forskjellene øker og enkelte må ha flere jobber for å få livet til å gå rundt blir det helt feil.

Kommer du til å følge opp denne saken?

– Vi kommer til å jobbe mye med transportnæringen framover. Saken om lønns- og arbeidsbetingelser for taxisjåfører spesielt kommer jeg fortsatt til å følge opp. Innen næringen har vi fått på plass bedre vilkår for f.eks. bussjåførene – men det er også andre grupper innen transportområdet som vi må ha fokus på.

Nå midt i ferien, tenker du innimellom på dem som ikke har råd og mulighet til å reise på ferie?

– Ja, og jeg synes det er trist når jeg leser om familier som må bli hjemme i ferien på grunn av dårlig økonomi. Ekstra ille er det når barna er med på å holde fasaden, det gjør vondt. Forskjellene i Norge blir verre og verre, en dårlig utvikling. Dessverre er de fleste mest opptatt av seg selv, vi bryr oss ikke nok med hvordan naboene har det lenger. Men neste sommer regner vi med å ha en hytte klar her i Solviken som vi skal tilby familier som ikke har råd til å ta ferie – på ukebasis eller over en 14. dagers periode.

Hvor tilbrakte du feriene når du var barn?

– Jeg hadde en bestefar som var engasjert i fagbevegelsen, derfor ble det mange somre både på Solviken og ikke minst ute på Myrvold feriehjem på Hvaler. Gode minner med camping i telt. Forresten hørte jeg nylig en familie her på Solviken fortelle at etter å ha vært 14 dager i Syden – spurte de barna sine hva som har vært sommerens fineste ferieminne? Alle svarte unisont: Solviken! Ferier trenger ikke være verken dyre eller spektakulære.

Det er debatt med høy temperatur om bomring og nedleggelse av sykehjemsplasser i Fredrikstad. Føler du det innimellom vanskelig å skifte mellom «Arbeiderpartihatten» og «LO-hatten»?

– Jeg føler at jeg har god kontroll på mine roller.

Du kan «trøkke til» når det gjelder engasjement og «svar på tiltale» – kan det være belastende?

– Ja, det må jeg nok innrømme. Men samtidig ønsker jeg ikke å «tåkelegge» budskapet – det profesjonelle politikerspråket blir veldig likt samme hvilket parti man tilhører – men i utgangspunktet er det store forskjeller. Selv om politiske motstandere helst henger seg opp i hvilke ord jeg har brukt og ikke selve budskapet.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Generelt liker jeg bøker som skildrer samfunnsutviklingen i Norge. Ungdomsopprøret på 60- og 70-tallet er alltid spennende å lese om. Nå har ungdommen våknet igjen, noe som er meget bra. Skal jeg trekke fram en spesiell bok må det bli Dag Solstads roman «25.septemberplassen».

Hva gjør deg lykkelig?

– Det å kunne hjelpe noen og se at de blir glade. Takknemlighet kan ikke kjøpes for penger.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg fort får et litt for høyt temperament – og igjen, spesielt når jeg oppdager urettferdighet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Deltar på alle kulturarrangement i Fredrikstad jeg rekker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mye. Utviklingen i samfunnet med større og større forskjeller, klima og miljø – og jeg kan gjerne gå i demonstrasjonstog for et enkeltindivid som har blitt behandlet urettferdig. Kort og godt – jeg har lav terskel for å gå i demonstrasjonstog.

Er det noe du angrer på?

– Vi kan ikke angre på noe. Gjort er gjort og det må man stå for. Jeg tenker samtidig at valg man har gjort, gode eller dårlige, gjør deg til den du er som menneske.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Uten tvil Bjørnar Laabak (Frp). Det tror jeg kunne ha blitt en interessant diskusjon, med meningsutvekslinger rett fra levra. Det hadde vært morsomt å se om Laabak virkelig er den personen han ønsker å framstå som.

