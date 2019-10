LO-leder Vidar Schei ønsker en avstemning om både EØS-utredning og utmelding

I så fall kan det gå mot et drama når Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, avholder landsmøte 11.–16. oktober, skriver VG.

– For fire år siden var det noen få stemmer som skilte. Siden har Transportarbeiderforbundet blitt medlem av forbundet og et stort flertall av deres delegater er EØS-motstandere, sier Ullmann, som er aktiv tillitsvalgt også i Fellesforbundet. Han er også faglig leder i Nei til EU.

Meninger: «Velg fellesskap, velg rødgrønt»

I juni ble det klart at et flertall i Fellesforbundets styre var for et kompromissforslag om en utredning av avtalen. Nå ønsker både Atle Tranøy i LO-organiserte Aker og leder Vidar Schei i Fellesforbundet i Fredrikstad en avstemning om både utredning og utmelding.

Dersom Fellesforbundet sier nei til EØS, kan det bli nei til EØS på LO-kongressen våren 2021. I så fall kan Ap få store problemer før stortingsvalget høsten 2021. Ap-leder Jonas Gahr Støre står på sitt.

Les også: LO–leder Vidar Schei ville helst stått fast i heisen med Frps gruppeleder Bjørnar Laabak

– EØS-avtalen er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk industri. Derfor er det ikke aktuelt for Ap å sende signal om at vi svekker den ved å lete etter alternativer. Erfaringen fra Brexit viser med all tydelighet prisen ved stor usikkerhet, ikke minst for investeringer og arbeidsplasser i industrien, sier han.

(©NTB)