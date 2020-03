LO avlyser 1. mai-markeringen flere steder i landet

Av Aslak Bodahl

Norge er kastet ut i en koronakrise, og det får konsekvenser for markeringen av arbeidernes kampdag flere steder i landet.

For å håndtere krisen som best de kan har LO Kristiansand og omegn allerede avlyst årets 1. mai-arrangementer. På lokallagets Facebook-sider opplyses det også at årsmøtet utsettes inntil videre – antakelig til høstens representantskap.

LO Bergen og omland vil heller ikke holde den tradisjonelle markeringen av arbeidernes dag, opplyser forbundet i en pressemelding. I stedet vil markeringen finne sted på internett.

– Vi er i full planlegging i å arrangere 1. mai som bærer med arbeiderbevegelsens verdier om solidaritet, likhet og frihet. Vi håper alle dere som ville feiret med oss og flere med, nå er med på vår digitale feiring, heter det i meldingen.

Annerledes markering

LO i Asker og Bærum er blant lokallagene som har tatt samme avgjørelse om sine 1. mai-arrangementer. Det spøker også for markeringen i Slemmestad og Sandvika, skriver Budstikka.

I Sarpsborg tas det også forholdsregler. 1. mai-komiteen har valgt å avlyse den tradisjonelle 1. mai-markeringen, og Therese Thorbjørnsen sier til Sarpsborg Arbeiderblad at kommunen følger situasjonen nøye, men at det er lite eller ingenting som tyder på at situasjonen vil normalisere seg til 1. mai. Derfor vil markeringen bli annerledes enn det sarpingene er vant til.

10.600 personer gikk i 1. mai-toget i Oslo fjor. Oppslutningen var rekordstor. Så mange deltakere hadde ikke vært registrert på mange tiår, men nå tyder mye på at det tradisjonelle arrangementet i hovedstaden vil bli avlyst som et tiltak mot smittespredningen.

Fra rekord til «plan B»

LO i Oslo har begynt å se på alternative måter å markere 1. mai på i hovedstaden så vel som i andre deler av landet sammen med andre lokale organisasjoner. Det jobbes med å ta i bruk «plan B», bekrefter leder Ingunn Gjerstad overfor FriFagbevegelse.

– Markeringen i år blir annerledes, men hvordan den blir og i hvilket omfang har vi ikke tatt stilling til ennå. Det finnes flere plattformer å få synliggjort parolene våre, påpeker Gjerstad.

Den endelige avgjørelsen om 1. mai-markeringen skal LO i Oslo ta på et styremøte 30. mars.

– Det er for tidlig å si hva «plan B» innebærer, men vi jobber med dette, og det handler om å få synliggjort våre verdier og solidariske holdning med litt andre metoder. Ikke minst vil vi prøve å skape ulike muligheter for at folk kan få delta aktivt i markeringen av dagen - for eksempel på digitale plattformer, forteller hun.

15 paroler

Blant trekkplastrene for årets markering i Oslo er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Leonidas Iza i urfolksbevegelsen Conaie i Ecuador og AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen.

«Kamp for fast arbeid» og «forby bemanningsbransjen» er vedtatt som hovedparole for årets 1. mai-feiring i Oslo. De øvrige 14 parolene tar for seg ulike temaer – fra internasjonal solidaritet, klimajobber og velferd til næringspolitikk og boligpolitikk, ifølge Ingunn Gjerstad.

Men det er altså tvilsomt om den historisk viktige kampen for arbeiderbevegelsen vil samle store folkemengder til demonstrasjoner på Youngstorget. Ut fra et smittevernfaglig ståsted ser Folkehelseinstituttet (FHI) for seg at virkemidlene vil vare i noen måneder framover, ifølge forskning.no.