– I anstendighetens navn må politikerne få på plass en løsning for oss innen Stortingets siste samling før sommeren, sier Susanne Kaluza, daglig leder for Litteraturhuset i Oslo.

Litteraturhusene i Oslo og Fredrikstad fortviler over manglende koronastøtte fra staten. Siden Litteraturhusene er organisert som stiftelser, har de falt utenfor krisepakkene som hittil er lagt fram for kulturlivet, og kan ikke søke på kontantstøtteordningen.

– Det er alvorlig nå. De ansatte er permittert ut juni, per nå har vi ikke økonomi til å ta dem tilbake. Vi som er igjen her gjør alt selv, vasker trapper og koker kaffe. Vi klager ikke på det. men vi får ikke gjort det vi egentlig skulle, å lage arrangementer og program for høsten. Det blir litteraturhus uten litteratur, sier Roy Freddy Andersen, daglig leder for Litteraturhuset Fredrikstad.

Nå etterlyser litteraturhusene konkret svar fra kulturdepartementet på støtteordning i løpet av denne Stortingssesjonen. 18. juni er siste Stortingsmøte før sommeren.

Fredag sist uke la kulturminister Abid Raja (V) fram en ny krisepakke for kulturlivet. Heller ikke denne omfattet litteraturhusene, men inneholdt løfte om at regjeringen vil endre forskriftene for kompensasjonsordning for kulturstiftelser, som nå ikke kan søke om kontantstøtte.

– Vi vet at kulturministeren ser betydningen av arbeidet som gjøres for kunnskap, lesing og ytringsfrihet her på Litteraturhuset. Vi håper han snart kan fortelle oss mer om hva slags konkret løsning han jobber med. sier Kaluza (bildet).



Susanne Kaluza, daglig leder ved Litteraturhuset i Oslo. Foto: Mimsy Møller

Store tap

– Jeg har blitt skuffet gang på gang denne våren, så jeg tør ikke håpe før vi har noe konkret på bordet, sier Roy Freddy Andersen.

– Vi ble pålagt av staten å stenge. Vi driver også næringsvirksomhet, men litteraturhus er stiftelser, ikke bedrifter, derfor faller de utenfor konstantstøtteordningen, sier Andersen.

Litteraturhusene i Trondheim og Bergen er organisert annerledes og har ikke hatt like store tap under koronastengningen. Men tall rapportert inn til kulturdepartementet fra litteraturhusene i Oslo og Fredrikstad viser store inntektstap.

Begge har permittert de fleste ansatte. Begge har hovedtyngden av inntektene fra utleie til eksterne arrangører, som finansierer litteraturprogrammet. «Leieinntekter fra ca. 1200 enkeltarrangementer utgjør i snitt ca. 6,7 mill. per år. Etter 12. mars ble det fullstendig stopp i disse enkeltarrangementene» rapporterer Litteraturhuset i Oslo til kulturdepartementet.

For april og mai har Litteraturhuset i Fredrikstad kappet budsjetterte billett- og utleieinntekter med 600.000 i måneden, fra 630.000 til 30.000, og har redusert årsprognosen for egeninntekter fra 7,5 millioner til 1.3 millioner.



Litteraturhuset Fredrikstad. Foto: Martin Næss Kristiansen

– Kulturmyndighetene har heiet fram kulturinstitusjoner som har stor grad av egeninntekter. Det har vi klart. Nå er inntektene borte. Da står vi her, kommenterer Roy Freddy Andersen.

Noe av utleievirksomheten er kommet tilbake for litteraturhuset i Fredrikstad, og nye smittevernregler gjør at noen arrangementer kan gjennomføres med en meters avstand mellom publikum. Dette fører imidlertid til nye problemer:

– En-metersbegrensningen reduserer publikumstallet vesentlig, og gjør at hvert arrangement blir en kostnad som vi ikke har råd til i dagens situasjon, sier Suzanne Kaluza ved Litteraturhuset i Oslo.

Begge understreker at litteraturhusene trenger koronastøtte på konto i løpet av juni for å klare å planlegge for høsten.

– Om vi skal planlegge arrangementer for høsten, er det prekært å få en løsning nå. Jo lengre tid det tar, jo mer usannsynlig blir det at vi får arrangert noe i høst, sier Susanne Kaluza.

– Jeg har løpende dialog med både politisk ledelse i kulturdepartementet og kulturkomiteen på Stortinget. Første kontakt var i mars. Det er klart at det haster. Hver dag teller når du er permittert, som mine ansatte er, sier Kaluza.

– Vi får positive signaler fra departementet og stortingspolitikerne, og jeg skjønner at det kan være vanskelig å finne en ordning som treffer riktig. Men jeg forventer at det nå kommer en faktisk løsning, sier Kaluza.

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet svarer, gjennom departementets kommunikasjonsenhet:

– Vi har foreslått overfor Stortinget at kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren skal videreføres og justeres, blant annet slik at visse aktører som opplever inntektstap relatert til billettinntekter uten å være arrangør, kan tas inn i ordningen. Dette omfatter litteraturhus. Nå avventer vi Stortingets behandling og vil etter det fremme forslag om endringer i regelverket.

Forfatterbrev

«Litteraturhuset i Oslo må reddes nå» het det i et åpent brev fra 20 norske forfattere, publisert i Aftenposten sist uke. «Store kommersielle aktører får kontantstøtte. En ideell arbeidsplass som fremmer lesing og debatt, får ikke» påpeker forfatterne, som bl.a. inkluderer Vigdis Hjorth, Edvard Hoem, Maja Lunde og Herbjørg Wassmo.

– Brevet fra forfatterne var utrolig viktig. Jeg ble rørt, ikke minst over bredden av forfatterne som engasjerte seg for oss. Det var et signal til politikerne om at Litteraturhusets virksomhet er viktig for hele kulturlivet, sier Susanne Kaluza.

