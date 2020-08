Lena må jobbe ekstra fordi kollegaer har vært i Sverige

Fri Fagbevegelse/Hanna Skotheim - hanna.skotheim@lomedia.no

«Beklager, jeg fikk det litt hektisk nå. Fikk telefon nå etter at jeg snakka med deg. Jeg må stelle meg og komme meg på jobben. Kollegaer som har vært i Sverige fra og med 31. juli må teste seg før de kan komme på jobb. Det betyr at det er flere av mine kollegaer som ikke får jobbe riktig enda …»

Meldinger tikker inn fra barnevernspedagog Lena Buholt (39). Det er en time siden vi snakket sammen på telefonen. Jeg kunne ringe tilbake straks, sa hun da. Hun måtte bare våkne og få i seg en kaffe. Helt greit det, tenkte jeg. Hun hadde jo tross alt en fridag.

Det nye smitteutbruddet i Indre Østfold kommune ville det derimot annerledes.

– Andre må stille opp

Søndag 9. august stengte barnehager og SFO i Indre Østfold som følge av smitteutbruddet.

«Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Vi har nå en ukontrollerbar smittesituasjon i kommunen», skriver kommunen på sine hjemmesider. I tillegg til å stenge barnehager og SFO, har kommunen også innført midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer.

Noen timere senere ringer Lena Buholt opp igjen, på plass på jobb i tjenesten for rus og psykisk helse i Indre Østfold kommune.

– Jeg har måttet jobbe mye etter det siste utbruddet. Det er mange som ikke har kunnet jobbe fordi de har vært i Sverige da det har vært lov. Nå må de testes før de kommer tilbake på jobb, og da må andre stille opp, sier Buholt.

– Flere av de tidligere smittede i Indre Østfold har vært i Sverige. Hva synes du om at de åpnet grensene igjen?

– Jeg skjønner at det må gjøres fordi man for eksempel må ta hensyn til turistnæringen, men jeg skulle ønske at de venta litt. Noen har kanskje dratt fordi de har familie og venner der, men å dra over for å handle … Jeg tenker at det er unødvendig å utfordre smittesituasjonen. Det har vært min tanke hele tiden. Selv om de har åpnet opp mer, er det usikre tider.

Håper ikke skolene stenger

Når det første smitteutbruddet kom, valgte Buholt og kollegaene å stenge basen som vanligvis har åpen felles stue, kjøkken og samtalerom med beboerne i boligen der hvor hun jobber.

– De siste ukene har vi valgt å åpne for enkelte møter og samtaler, men nå må vi ta ekstra vurderinger på om vi kan fortsette med det, sier Buholt.

– Hvis dette varer lenge, får vi ikke gjort jobben som vanlig, og det er leit da det er mange av de menneskene vi jobber med som trenger ekstra støtte nå. Vi har funnet nye måter å jobbe på som har fungert bra, men jeg kunne ønske at vi kunne åpne basen igjen, legger hun til.

Også på privaten vil hverdagen bli annerledes enn familien til Buholt hadde tenkt før smitteutbrudd nummer to i kommunen. Både Buholt og mannen har samfunnskritiske yrker så da skolene åpnet igjen hjalp det familielogistikken. Barnevernspedagogen håper derfor ikke de stenges igjen.

– Jeg håper tiltakene de har satt i gang nå, er blitt gjort for å unngå å måtte stenge skolene etter ferien er over. Nå har barna vært hjemme i flere uker, og de trenger å møte vennene sine, sier Buholt og legger til:

– Det er mange barn der ute som ikke har det så greit hjemme og som trenger å komme til barnehagen eller skolen. De trenger også møte andre voksne. Det er også mange foreldre som behøver avlastning for å klare å være gode foreldre. Det er synd at dette går utover de mest sårbare.

– Frykter du en ny lockdown?

– Hvis folk ikke tar det på alvor, så går det den veien. Det ser vi jo. Det kommunen gjør nå er et sterkt signal til alle om at vi må ta et ekstra ansvar.

Anne-Mina Rambøl jobber i Nav i den nedstengte kommunen. Foto: Privat

Viktigst å få kontroll på smitten

Anne-Mina Rambøl (32), fagkoordinator i Nav i Indre Østfold, rakk å ha førsteklassingen sin én uke på SFO før kommunen stengte ned nok en gang. Også fjerdeklassingen skulle være litt på SFO denne uka. Nå er de i stedet hjemme sammen med en mor som har hjemmekontor.

– Jeg har fått trening fra tidligere i år. Da hadde jeg i tillegg hjemmeundervisning for det ene barnet, så sånn sett var det mer hektisk da.

– Neste uke skal skolene starte igjen etter sommerferien. Tror du kommunen vil fortsette å holde stengt da?

– Jeg blir ikke overrasket om det skjer. Det viktigste er uansett å få kontroll på smitten. Jeg er derfor villig til å ha barna hjemme lenger.

Selv om Rambøl synes det er greit å ha barna hjemme, legger hun ikke skjul på at mandagen var hektisk.

– Det var trøkk på jobben etter ferien med mange søknader. Da ble det mye når også barna skulle være hjemme. Noen ganger må de derfor overlates til seg selv. Og så går jeg inn og fredsmekler innimellom.

Vil unngå ny lockdown

Fagkoordinatoren hadde fortsatt hjemmekontor da kommunen stengte. Planen var at ansatte skulle komme delvis tilbake i september, men nå ser hun for seg at det utsettes.

– Frykter du en ny lockdown?

– Jeg håper ikke det skjer. Jo tidligere man får kontroll på ting og man smittesporer, jo bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå en ny lockdown. Det må være siste mulighet.

– Hva tenker du om at grensene åpnet til Sverige?

– Myndighetene gjør vurderinger og jeg satser på at de gjør gode nok vurderinger. Jeg forholder meg til slik situasjonen er, sier Rambøl og understreker at hun selv ikke har vært på harrytur.

