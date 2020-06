Lanserer sommercamp i august

– Som for alle andre, har det også vært tøft for oss i Det Hjelpende Hjertet de siste månedene, men jeg er ikke sånn skrudd sammen at jeg ser problemer. Utfordringer er muligheter, sier ildsjelen Terje Bratland.

Han og teamet var klare for både sommerleir og barnas aktivitetsdag i sommer, men koronasituasjonen og strenge smitteverntiltak satte en stopper for alle planene. Nå har de mobilisert og fått på plass en nytt og annerledes lavterskeltilbud på tampen av sommeren.

– Det var litt krevende til å begynne med, for da vi startet arbeidet var det fortsatt mye usikkerhet, men vi fant ut at dette skal vi få til, og nå har endelige alle brikkene falt på plass.

Kommer enda sterkere tilbake neste år

– Dette er ingen fullgod erstatning for sommerleiren. Sommerleiren kan aldri erstattes, sier Bratland, som likevel er full av entusiasme over det noe enklere alternativet: to dager med gratis aktivitetstilbud.

– Det blir turning med Borge turnforening, bryting med Torp IF, fotball med Begby IL, bordtennis med Sarpsborg bordtennisklubb, håndball med Østsiden IL, sjakk med Fredrikstad Ungdomssjakk og innebandy med Slevik Innebandyklubb, ramser Bratland ivrig opp.

Det blir dessuten tegnekonkurranse med premier, og mat og drikke til alle som er med. Påmelding er obligatorisk for at arrangørene skal kunne sikre gode smittevernforhold og ha kontroll på hvor mange som er med, men både aktiviteter og matservering er gratis og åpent for alle barn i alderen sju til 12 år.

– Og så er vi tilbake med sommerleir og barnas aktivitetsdag neste år. 2021 blir tidenes beste sommer, det er det ingen tvil om, slår Bratland fast.

Etterlyser samarbeidspartnere

Han har en siste oppfordring til alle som kunne tenke seg å skape fine opplevelser for barn sammen med Det Hjelpende Hjertet:

– Tiden fram mot påske går fort, og påskeferien er for mange barn veldig kjedelig. Nå har vi litt tid på oss til å få til noe artig og givende da, men vi er avhengige av trygge, gode samarbeidspartnere og flere frivillige. Ta kontakt med oss, så finner vi på noe artig sammen! Det er så mye bra vi kan gjøre.

