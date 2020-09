– En sjelden mulighet for oss å hente en norsk landslagsspiller til Fredrikstad, så dette blir veldig spennende, sa sportsjef Darren Treloar klubbens egen nettside da avtalen ble kunngjort i går ettermiddag.

Full stall

– Årets spillerstall var egentlig fulltallig, men dette er en viktig signering for klubben av flere årsaker. Vi får inn en god norsk offensiv landslagsspiller som har ferdigheter som passer med hvordan Stjernen vil spille hockey, skriver stjernen.no.

Avtalen gjelder for to sesonger, men fordi importkvoten for utenlandske spillere trolig blir satt ned neste sesong har Stjernen i full fart fått godkjent å forskuttere pengebruk, slik at noe midler fra neste års budsjett overføres til inneværende sesong.

Tøff konkurranse

– Dette medfører hardere konkurranse om plassene, men vi kommer ikke til å gjøre justeringer i spillerstallen. Vi har nå 14 løpere på kontrakt, og troppen er komplett, sier Treloar.

Han forklarer at klubben er ute i markedet og hører om samarbeidspartnere og andre ønsker å bidra til denne konkrete signeringen, men påpeker samtidig at dette ikke er en veldig dyr løsning for klubben.

– Vi har kommet fram til en fornuftig avtale, som viser at det å spille hockey er det viktigste for ham. Alexander gleder seg til å komme til Fredrikstad og bli Stjernen-gutt, sier Treloar til klubbens nettside.

Styrker laget

Sportslig sett er det liten tvil om at Reichenberg vil styrke laget, og Treloar er også opptatt av det faktum at spilleren ikke er eldre enn 28 år og fortsatt har store ambisjoner for sin hockeykarriere.

– Alexander har gjort akkurat det mange av våre unggutter drømmer om: Han har tatt steget fra norsk eliteserie til utlandet og blant annet spilt i toppklubben Färjestad og representert Norge i OL og VM. Ambisjonene om å komme tilbake til en større liga er fortsatt der, så han vil garantert bli et forbilde for våre unge og ambisiøse lokale spillere, sier Treloar til stjernen.no.

Født i Dalarna

Alexander Reichenberg er født i 1992 i Mora i svenske Dalarna, men startet sin hockeykarriere i Lillehammer IK, der han tok de første små steg fra junior- til A-laget i 2009. Etter hvert ble det omtrent 260 A-kamper og nesten 150 målpoeng før han gikk til Storhamar i 2015. På Hamar ble det to sesonger, 87 kamper og 65 målpoeng.

Deretter gikk ferden til Sparta Praha og tsjekkisk toppliga, men det ble med én sesong, 41 kamper og 14 poeng.

Til SHL

I 2018/19-sesongen var han en snartur innom moderklubben Lillehammer igjen, før Reichenberg ble plukket opp av toppklubben Färjestad i svensk eliteserie (SHL). Fjorårssesongen startet han i IK Oskarshamn, også det i SHL, men slet med spilletid og havnet halve sesongen i Graz 99ers i østerriksk toppserie, før han nå altså er klar for Stjernen.

Som senior har Reichenberg rukket å få med seg 48 A-landskamper for Norge, og har signert 24 målpoeng med isbjørnen på brystet.

Trener på mandag

Avtalen som er signert med Stjernen gjelder for to sesonger, og det er ingen klausul om å bryte kontrakten underveis i sesongen, opplyser klubbenen. I et lite vindu etter denne sesongen har Reichenberg klausul om at han kan gå dersom han får kontrakt i en av de seks største ligaene i Europa – Tyskland, Sveits, svensk SHL, Finland, russisk KHL eller i Østerrike.

– Skjer det, kommer vi i så fall til å ønske ham lykke til i utlandet igjen, heter det i uttalelsen fra Stjernen Hockey.

Alexander Reichenberg er ventet å trene med Stjernen allerede førstkommende mandag.