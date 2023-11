Punktum finale for ei plagsom kråke

Det er middelalderballaden Kråkekvisa som har gitt inspirasjon til forestillingen. I visa møter en mann som skal hugge ved på en kråke så stor, at det ikke er til å tro. Mannen blir redd, og overbevist om at kråka vil drepe han snur han hesten og drar hjem.

Vel hjemme blir han latterliggjort, men kråka kommer etter og setter seg på taket og galer. Mannen spenner buen sin og skyter kråka, som var så stor at det måtte tolv hester til for å klare å trekke vogna med kråka på. Av kråkas skinn kan mannen lage tolv par sko, nebbet ble kirkebåt, kjøttet lagt i tønner, tunga blir julemat og av tarmene lager han tolv reip, for å nevne noe.

En svær kråke, altså.

De enorme kråkene skal spre frykt og fascinasjon under oppsettingen av utendørsteateret om Mannen og kråka. (Ida Willassen)

Unike kulisser

– Noe av det som gjør Vadmelsbandens forestillinger unike er at de er en inngang til et eget univers, som man selv kan bevege seg rundt i nå på lørdag. Her blir det filmvisning, teater, livemusikk, servering og ikke minst unik scenografi og skulpturer i de de fantastiske omgivelsene på Isegran, sier teatersjef Thomas Østgaard.

De har valgt lokasjon med omhu.

– Etter å ha sett på mange ulike steder i området, var kompaniet veldig tydelige på at det var her de ville være. Her finnes det allerede et flott landskap og spennende ruiner. I tillegg har Isegran har en lang håndverkstradisjon, som også er en viktig komponent i Vadmelsbanden sitt kunstneriske virke.

Han lover at man ikke må ha sett de to foregående forestillingene i serien, for å få en god opplevelse på lørdag.

– Hva med publikum som eventuelt reiser fra Oslo eller andre steder, har dere tiltak som øker tilgjengeligheten til denne forestillingen?

– Vi vet at det kommer flere tilreisende, så publikum som ønsker det, kan når de kjøper billett forhåndsbestille gratis transport fra Isegran til togstasjonen etter endt forestilling.

Mannen og kråka-oppsettingene har fått gode tilbakemeldinger fra både publikum og anmeldere.

– Vadmelsbanden er et ungt og spennende kompani med som vekker begeistring med sitt helt særegne format. Teateranmelder i Norsk Shakespearetidsskrift, Ragnhild Freng Dale mente for eksempel at deres «Høstbade» var årets teaterforestilling i 2020. Vi har også fått veldig positive tilbakemeldinger fra vårt publikum i Fredrikstad, både på fjorårets utendørsforestilling «Mannen» og på «Trehodet» som var en kombinert skulpturutstilling, filmvisning og teatrale situasjoner under Kulturnatt 2021.

Oppsettingen tar for seg som ikke egner seg for barn. Derfor anbefales den ikke for barn under 14 år. (Harald Fossen/ØIT)

Om krig og okkupasjon

Lørdag er første og siste sjanse til å se oppsettingen.

- Hvilke andre steder har dere satt opp Mannen og kråka?

- Tematisk har vi jobbet under denne paraplyen siden 2021, men under ulike titler og med ulike, unike forestillinger. Vi har bl.a. spilt på Teaterfestivalen i Fjaler, Vevringutstillinga og på Høstscena i Ålesund i 2021, i tillegg til i Fredrikstad, forteller regissør Sebastian Warholm.

De har satt 14 års aldersgrense på forestillingen.

- Jeg ser dere anbefaler forestillingen for personer over 14 år. Hva er bakgrunnen for det?

– I denne forestillingen jobber vi med tema som krig og okkupasjon, som jo dessverre er aktuelt også i den virkelige verden. Vi gjør bruk av noen elementer og situasjoner som kan oppleves voldsomme for yngre publikum, derfor har vi satt denne aldersanbefalingen.

- Hvis man ikke får sett dere denne gangen, kommer det flere muligheter? Evt andre steder i landet?

– Nei, ikke til å se Mannen og kråka, dette blir den store avslutningen på dette prosjektet. Vi jobber videre innenfor samme univers, men vi kan ikke si noe nå om når neste forestilling blir, sier han.

Den fire timers forestillingen markerer altså finalen i forestillingsserie om mannen og kråka. Den spilles utendørs i fire timer.

Kompaniets tidligere forestillinger i Fredrikstad har vist hvordan Mannen har mistet både sønnen og familien sin. I denne finalen tar han opp kampen mot sin verste fiende og dens medsammensvorne.

Forestillingen beveger seg over et stort område. Her fra fjorårets oppsetting. (Harald Fossen/ØIT)

---

Mannen og kråka: «Kråka»

Østfold Internasjonale Teater og teaterkompaniet Vadmelsbandens spiller lørdag teaterforestillingen Mannen og kråka: «Kråka» på Isegran i Fredrikstad

Tid: lørdag 11.11 kl. 18-21:30

Passer for publikum fra 14 år og opp

«Kråka» er tredje og siste del av historien, men står fint som enkeltstående forestilling om man ikke har sett de to foregående

Det blir forestilling, filmvisning, utstilling og lett servering

Det vil være mulig for publikum å bevege seg rundt under forestillingen, og en felles varmestue vil være tilgjengelig

---

