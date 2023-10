Litterært oppgjør på Ord i Grenseland

– Det er et kult ord, og det er så stort. Oppgjør kan være veldig nær deg selv, i relasjoner og mellom folk du lever tett med. Men det er også de store, historiske oppgjørene. Vi liker godt temaer som både tar det lille og det store.

Det sier Anne Fjellro, som er festivalsjef for Ord i Grenseland. På et møterom på Litteraturhuset har hun akkurat tastet seg ferdig på telefonen, men det tar ikke så lang tid før det er noe på den lille skjermen som krever oppmerksomheten hennes igjen.

Offisielt varer festivalen fra 12. til 15. oktober, men gjennom hele uka har publikum kunnet glede seg over litterære arrangementer over hele byen. For festivalsjefen er det mye som må gjøres når hele byen og omegn inviteres inn i store og små oppgjør.

Store og små, indre og ytre

– Vi går fra mikro til makro. Som når Richard Aarø og Selma Lønning Aarø, som ektepar, hvor hun er forfatter og han kaller seg et romanoffer får ha en litterærekteskapelig krangel på scena. Det kan bli gøy. Peder Kjøs kommer og snakker om oppgjøret han tok med seg selv da moren hans døde, sier Fjellro, og zoomer ut litt:

– Du har de litt større også, med Brynjulf Jung Tjønn som skriver om det å være adoptivbarn. Skal adopterte være kjempetakknemlige fordi de har vunnet gullbilletten til det vestlige samfunnet, eller er det en sorg der? Og så har du Simon Stranger som snakker om krigsoppgjør. Det er veldig varierte temaer.

Publikum får også muligens se et oppgjør utspille seg direkte på scenen, når redaktør i Subjekt, Danby Choi, møter forfatter og mdg-politiker Eivind Trædal. De to er ofte i frisk debatt på sosiale medier.

– Danby Choi er jo en slags bråkebøtte i samfunnet, på godt og vondt. Mange synes det er spennende, og det er et populært arrangement det allerede er solgt en del billetter til. Det er viktig å plassere hele spekteret på scenen og få debatten opp. Face to face. Det er helt nødvendig for demokratiet vårt. Så der kan det også bli et oppgjør, håper jeg, sier Fjellro.

Danby Choi, redaktør i Subjekt, kommer til Litteraturhuset for å diskutere med politiker og forfatter Eivind Trædal om woke. Her fra Nordiske Mediedager i 2022. (Nordiske Mediedager)

Levende litteratur

Festivalsjef Fjellro har tro på at litteraturen hjelper oppgjørene opp og frem.

– Jeg tror at litteratur gjør at vi klarer å se oss selv innenfra og utenfra samtidig. Som Peder Kjøs ville sagt det: Vi får se et liv innenfra, et liv som ligner vårt eget, og vi lærer av det. Så får vi perspektivene. Vi ser våre egne liv i flere perspektiver, det er en ting. Men også hvordan vi ser det som har skjedd i motstanderen, eller den vi har vært i konflikt med, sitt perspektiv.

– Det er helt avgjørende for at vi kan leve gode og rike liv, konstaterer hun.

For med litteraturen som medium og utløp, får tanker, ideer og oppgjør levd lenge. På papir, men også i oss selv.

– I Liv Gulbrandsens stykke «Hold kjeft, det er Ibsen» har hun en rørende setning om at dramaet ikke skjer på scenen, det skjer ute i salen. Sånn er det med litteratur også. Dramaet skjer ikke i romanen eller i diktet, det skjer i den kroppen som leser det, som gråter eller ler av det, angrer eller elsker av det. Litteratur og kunst lever aller mest i den som oppfatter det, og ikke i verket alene.

Det er det hun elsker med litteratur. Det er aldri et fasitsvar.

– Jeg hater fasitsvar! Litteratur er tolkninger, av verden eller historien, sier Fjellro, og tenker seg om litt før hun fortsetter:

– Jeg er veldig lite glad i hvordan vi går inn i en historisk fordømmelse av litteratur. «De burde ha skjønt», og ja, i mange tilfeller burde de det. Men ikke i alle tilfeller. Vi er så sosialpsykologisk limt inn i den samtida vi er i. Det er vanskelig å ha det motet til å være folkefienden som står imot opinionen.

Forfatter Et av høydepunktene på programmet som Anne Fjellro trekker frem, er samtalen mellom Monica Isakstuen, Olaug Nilsen og Peder Kjøs, der de skal snakke om familiens tålegrenser. (Mimsy Møller)

Et hjertebarn

Det er 13 år siden litteraturfestivalen Ord i Grenseland så dagens lys, og det er tre år siden Anne Fjellro hoppet rett inn i jubileumsåret som festivalsjef. Med koronakrydder og det hele.

– Jeg er veldig glad i denne festivalen. Det er noe med hele grunntonen, sier hun.

Hun blir rørt når hun snakker om det.

– Wiggo Andersen og Kristin Johansen lagde en arena med så stor takhøyde, det var så ujålete. De var mer alene og jobba beinhardt. Det er fortsatt mye arbeid, men vi har fått med en flott komite. Det gjør det så mye morsommere at vi er flere som gjør, tenker og leker, snakker med folk og bygger nettverk og videreutvikler hele tiden.

Festivalen er frivilligbasert. Det har både sine fordeler og ulemper.

– Vi kunne jo tenke oss å utvide og gjøre det til noe større, men det er ikke midler til å dekke lønn. Samtidig tror jeg veldig på den frivilligheten, at arbeidet du gjør kommer mye mer fra hjertet. Du mener det på en annen måte, og du vokter det som om det er barnet ditt.

Den indre motivasjonen er den beste, tror Fjellro. Og hun er takknemlig for alle som er med å gjøre festivalen til det den er. Biblioteket, kinoen, Camino Bok, Litteraturhuset, Hoi Polloi.

– All ære til alle som har bidratt! Det er folk i denne byen som elsker festivalen vår, og det elsker vi dem for. Det er mye glød og kjærlighet som ligger i hele Ord i Grenseland

---

Program Ord i Grenseland

TORSDAG 12. OKTOBER

Sted: GAMLEBYEN KULTURHUS

Kl 1800 : Åpningsfest (gratis) med prisutdeling

: (gratis) med prisutdeling Kl 2000: Poetenes grenseland med UKON, Alexander Fallo, Gro Dahle, Thomas Stene-Johansen og Ellen Løvhaug Harrison.

FREDAG 13. OKTOBER

Sted: Hoi Polloi

Kl 1630: Lokalt forfattertreff på Hoi Polloi med Sara Hjardar, Thomas Stene-Johansen og Teuta Dibrani. Samtalen ledes av Christine Haugsten Ellefsen.

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad

Kl 1800 : Adopsjon, arv og annerledeshet med Brynjulf Jung Tjønn og Synne Sun Løes. Samtalen ledes av Erling Flote.

: med Brynjulf Jung Tjønn og Synne Sun Løes. Samtalen ledes av Erling Flote. Kl 1900 : Et litterært offer møter sin overgriper med Richard Aarø og Selma Lønning Aarø

med Richard Aarø og Selma Lønning Aarø Kl 2030: KONSERT: Frode Grytten Beat Band med Annlaug Børsheim, Pedro Carmona-Alvarez, Einar Sogstad og Frode Grytten.

LØRDAG 14. OKTOBER

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad

Kl 1100 : Avistegnernes oppgjør med makta med Christian Bloom og Siri Dokken

: med Christian Bloom og Siri Dokken Kl 1200 : Oppgjør med en drapsdømt far med Lene Berg og Selma Lønning Aarø

: med Lene Berg og Selma Lønning Aarø Kl 1300 : Hvem kan betvile kirurgen med Ida Hegazi Høyer og Richard Aarø

: med Ida Hegazi Høyer og Richard Aarø Kl 1400 : Familiens tålegrense med Olaug Nilssen og Monica Isakstuen. Samtalen ledes av Peder Kjøs.

: med Olaug Nilssen og Monica Isakstuen. Samtalen ledes av Peder Kjøs. Kl 1500 : Krigens gjenstander og hva de forteller oss med Simon Stranger og Christine Haugsten Ellefsen

: med Simon Stranger og Christine Haugsten Ellefsen Kl 1600 : Forbryter og straff – offerets oppgjør med Kathrine Nedrejord og Eirin Forsberg. Samtalen ledes av Kjersti Feldt Anfinnsen.

: – offerets oppgjør med Kathrine Nedrejord og Eirin Forsberg. Samtalen ledes av Kjersti Feldt Anfinnsen. Kl 1800 : Å skrive fram et liv med Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez. Samtalen ledes av Olaug Nilssen.

: med Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez. Samtalen ledes av Olaug Nilssen. Kl 1900 : WOKE – farlig eller frigjørende? med Danby Choi og Eivind Trædal. Samtalen ledes av Henriette Westgaard Flote.

: med Danby Choi og Eivind Trædal. Samtalen ledes av Henriette Westgaard Flote. Kl 2000: Oppgjøret med deg selv med Peder Kjøs og Anne Fjellro

---