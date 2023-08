Jon (46) kåret til Norges største Gyllene Tider-fan

Det er bildet sammen med Göran Fritzon og Anders Herrlin, som Jon Myhre (46) fra Halden snakker om som livets høydepunkt.

Myhre så plutselig de to bandmedlemmene i Gyllene Tider (GT) komme gående da han var på konsert i Lysekil i sommer. Det var overveldende.

– Jeg var klink edru, men fikk likevel ropt etter dem. De stoppet, og jeg fikk stotret fram et ønske om å ta et bilde med dem. Det var svært, altså! Det er et av mine aller største øyeblikk, sammen med fødselen av mine to barn, selvsagt. Det er sånt som gjør at hårene reiser seg på ryggen, beskriver Myhre.

Han anser seg selv som hardbarka Gyllene Tider-fan, noe en fast morgenrutine på et butikklager i Halden skal bekrefte senere i dette intervjuet.

En drøm for glass og ramme

Lørdag drar han på Gyllene Tider-konsert på «Værste-odden» i Fredrikstad som VIP-gjest, etter denne uka å ha blitt uoffisielt kåret til Norges største Gyllene Tider-fan av konsertarrangøren Hes. Konkurransen ble utlyst i samarbeid med Dagsavisen Demokraten tidligere i sommer.

– Det er veldig, veldig kult!

– Jeg har jo av natur kjøpt to VIP-billetter selv fra før, men dette gir meg og frua mulighet til å få med oss et vennepar. Frua er omtrent like GT-gal som meg. Vi har vært land og strand rundt i sommer for å se bandet, forteller Myhre.

Mats Persson (til venstre) og Per Gessle under en Gyllene Tider-konsert på hjemmebane i Halmstad i 2019. Lørdag avslutter bandet årets sommerturné i Fredrikstad. (Jonas Lindstedt/TT/NTB)

Han har vunnet to VIP-billetter til konserten, til en samlet verdi av 1980 kroner, etter å ha grepet muligheten til å selge seg inn som landets største tilhenger av det svenske powerpop-bandet.

Minor Majority og Uno Svenningson skal varme opp for Gyllene Tider, som sist holdt konsert i Fredrikstad i 2019.

Blant de fremste i publikum vil altså Jon Myhre, kona hans og to venner stå. Med musikkheltene igjen på så nært hold, går Myhre rundt nå dagene i forveien med de samme kriblingene i magen som alltid – og med en helt spesiell drøm han håper går i oppfyllelse med litt hjelp fra bandets frontfigur.

– Per Gessle pleier jo å kaste plekter til publikum midt under sangene. Får jeg tak i det, blir det rammet inn og hengt på veggen. Nå kommer jeg kanskje nærme nok til å klare det på konserten i Fredrikstad, håper han.

Fiat, Scooter og en kjapp frokost

Året var 1995 da Myhre ble bitt av GT-basillen, som hadde herjet gjennom 80-tallet og fortsatt satte stemningen for veldig mange. Han satt i baksetet på en «ræggetur» i Strömstad. GT-slagerne, som han kjente godt, gikk på repeat over anlegget. Men en, for ham, ny låt skulle bli starten på en livslang og altoppslukende lidenskap.

Slik beskriver Jon Myhre selv den store «oppvåkningen», takket være låta «Småstad»:

«Småstad» har en fantastisk melodi, og en tekst jeg kjenner meg veldig godt igjen i, da den handler om det å vokse opp og bo i en liten by, og at man alltid kommer tilbake igjen. Du vet... én gang haldenser, alltid haldenser.

Den låta åpnet opp dørene for å høre på andre låter og album som bandet ga ut fra 1978 til -85. En masse fantastiske låter som jeg tipper mange aldri har hørt om engang. Jeg saumfarte det som var av platebutikker, særlig i Sverige, og kjøpte alt jeg kom over av vinyl og kassetter fra bandet og har en liten haug liggende. Nå om dagen går det dessverre mest i det digitale også for meg, men hører selvsagt på alt nytt så fort det kommer ut.

Siden den gang har jeg (nesten uten å overdrive) hørt på Gyllene hver dag, og det finnes en Gyllene-sang for enhver anledning. Klarer ikke helt å sette fingeren på det, men det er noe med den musikken jeg bare elsker. Etter hvert fikk jeg også opp øynene for Gessles soloprosjekter og har også vært på mange konserter med ham.

Heldigvis fikk jeg meg en kjæreste som er nesten like gal som meg, og sammen har vi vært på flere konserter med GT og Gessle.

Jon Myhre er blodfan – av den sorten som blir provosert og irritert når folk forveksler Gyllene Tider med Freestyle, en annen svensk gruppe fra 80-tallet.

– De hadde én sang og var en helt annen greie. Gyllene Tider forsvinner jo aldri og fortsetter å utvikle seg, poengterer han.

Myhres mest gylne minne, foruten bildet med Herrlin og Fritzon, er fra Lysekil i 1996, da han var på konsert med Gyllene Tider for aller første gang.

– Vi var tre stykk som kjørte nedover i en Fiat, dro på konsert, overnattet i bilen på en parkeringsplass, våknet til Scooter på høyt volum fra en svensk Volvo og tok frokosten på McDonald’s før vi kjørte hjem, humrer han.

Morgenrutinen

Konserten i Fredrikstad til helgen blir derimot like stas, mener han.

– Det er like stort for meg hver gang de kommer på scenen, og jeg må, litt flau, innrømme at et par av låtene fremdeles presser fram en tåre i øyekroken.

GT-musikken fenger ham. Og Per Gessle imponerer ham.

– Jeg liker rytmen. Det er jo powerpop med forholdsvis enkle tekster, som gir følelsen av sommer og sol. Det er musikk som gjør meg glad. Den er fengende, og består ikke bare av «Sommartider». Bandet har mye bra musikk, som også gjorde meg mer interessert i Gessles solokarriere. Han spytter jo ut hits som en annen går på dass, mener Myhre – ikke som et forsøk på å dra kvaliteten på musikken «ned i dass», men for å understreke hvor mange hitlåter Gessle har levert.

Av faste morgenrutiner har for øvrig Myhre også en som involverer favorittbandet i aller høyeste grad. Han driver Rema 1000-butikk i Halden sammen med kona og er ofte grytidlig på jobb alene.

Mens han rydder lageret og går gjennom hyller og bestillingslister, lar han «gyllene» toner strømme ut av høyttaleranlegget mens han starter arbeidsdagen før de andre.

– Musikken gjør at jeg våkner og blir glad og gira. Hadde du fått være flue på veggen der en morgen, hadde du nok stusset litt over han raringen som står der alene og digger svensk popmusikk så tidlig, flirer Myhre.

Gyllene Tider

Musikkgruppe fra Halmstad og Harplinge i Sverige, opprinnelig aktiv 1978–1985 og senere ved gjenforeninger. Musikken er basert på engelsk og amerikansk powerpop, ofte bygget rundt Farfisa-orgelet, og tekster på svensk om livet i en liten by.

Medlemmer: Per Gessle (gitar, sang, munnspill), Mats “MP” Persson (gitar), Anders Herrlin (bass), Göran Fritzon (keyboard, Farfisa-orgel), Micke “Syd” Andersson (trommer).

