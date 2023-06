Tæps tildelt 54.000 kroner i kulturmidler

Det er blitt utdelt 22,6 millioner til kulturlokaler over hele landet gjennom ordningen Kulturrom – tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Det skriver organisasjonen i en pressemelding. De har behandlet 343 søknader og nå er 22,6 millioner fordelt på 157 tildelinger, blant dem finner vi den lokale musikkscenen og øltapperiet Tæps.

– Vi fikk telefonen fra Kulturrom dagen før vi feiret fem år. For en fantastisk bursdagsgave!, sier bookingansvarlig Linn Johnsen.

Med tilskuddet fra Kulturrom planlegger utestedet å kjøpe backline – det vil si det utstyret som vanligvis settes opp bakerst på scenen, i forbindelse med en konsert, som forsterkere, trommesett og eventuelt andre instrumenter.

– Å ha dette stående på huset vil gi oss mulighet til å arrangere flere konserter og konsertserier. Det vil gi lokale artister muligheten til å stikke ned og holde konsert, og det vil bli enklere for oss å invitere musikere fra andre deler av landet, og fra utlandet til å spille hos oss. Vi gleder oss til å gjøre prosessen mer sømløs for både artister og teknikere, sier hun.

Alt fra egen lomme

Tæps startet med konserter rett etter åpningen i 2018. De har gradvis økt frekvensen av konserter og har i dag et solid tilbud og et interessert og voksende publikum. Kulturrom har tildelt dem 54.000 kroner til backline, noe som kan gjøre spillestedet enda mer attraktivt for lokale, nasjonale og internasjonale artister.

Til Dagsavisen Demokraten forteller Johnsen at de fram til nå har betalt alt av egen lomme. Alle konserter de arrangerer, er gratis for publikum. Men artistene får betalt.

– Når vi har backline selv, blir det lettere å invitere band, det blir mer sømløst og avslappet. Det er viktig for meg at musikerne føler seg ivaretatt og at de synes det er positivt å spille hos oss, og det har vi fått til. Men det gjør det lettere for alle, når ikke tre forskjellige band må ta med seg tre forskjellige backline.

– Hva er din bookingstrategi?

– Fordi vi ikke har så store budsjett, prøver jeg å få tak i band som er litt på vei, men ikke har blitt kjempestore ennå. Og så booker jeg jo det jeg selv synes er kult. For eksempel så hadde vi Ole Kirkeng her, som vant Spellemann etterpå, i klassen country.

Up and coming

Johansens mål er å tilby Fredrikstads befolkning et lavterskeltilbud, gratis konserter som får folk opp av sofaen og ut for å oppleve kultur.

– Det at folk kan stikke ned og bare spille, er viktig. Og så er det viktig for meg å gi folk kulturopplevelser, musikkopplevelser, se folk sitte på konsert og tenke at dette var skikkelig fint, og så bonder de med andre publikummere, som kanskje bare har svippet innom noe gratis. Da er alt verd det, sier Johnsen.

Også daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen er glad for at mange ulike typer søkere nå får viktige midler:

– Det er veldig gledelig å legge fram listen over årets første tildelinger. Disse tildelingene gjør at det nå vil finnes flere øvingslokaler og enda bedre tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. I denne runden har det vært ekstra moro å kunne muliggjøre mange viktige investeringer og særlig støtte opp om frivillige drevne scener over hele landet, som vi vet skaper trivsel, samhold og kulturopplevelser i nærmiljøet.

Nesten alt gratis

Mer eller mindre alle konsertene på Tæps er gratis. De spilles i lokalene på vinterstid, men på sommertid flyttes kalaset opp til utescenen på Nygaardsplassen.

– Det er ett unntak som ikke er gratis, og det er Romjuls Extravaganza, et årlig arrangement med seks konserter på tre dager.

– Hva er planen fremover?

– Vi skal nok fortsette med en del americana, som passer veldig godt på lørdags ettermiddager. Men vi vil også utvide til andre sjangre, det er blant annet mange metalband i Fredrikstad, og nå har vi backline her så vi kunne for eksempel hatt en metal-kveld i måneden, en med elektronika, en med americana og så videre. Med egen backline blir det lettere å sette opp scenen og booke inn flere.

Alle Tæps sine arrangementer annonseres på Facebook, der de ligger som arrangement på Tæps sine Facebook-sider.

– Nå på lørdag er det Paper Crown, og lørdag 8. juli er det Young Fogertys, som er et ganske kjent Creedence-coverband. Det er ikke ofte man kan se dem gratis!

Men først er det altså ut og handle utstyr til en backline.

– Dette er første gang vi har søkt om noe som helst. Jeg ble så glad og stolt!

Fakta om Kulturrom

Kulturrom er en viktig tilskuddsordning med tanke på å bygge rom for flere kulturuttrykk – fra frivillig til profesjonell.

Kulturrom ser hva tilskuddene bidrar til og bygger opp under hvordan de frivillige, offentlige og private aktører samarbeider om å etablere kulturrom i lokalsamfunn, bydeler og byer.

Det er alt fra dansekompanier, teaterlag, rockebuler, jazz- og bluesklubber som har fått tilskudd denne runden.

Kilde: Kulturrom

