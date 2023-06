Red Steel fra Halden vant siste plass på Tons of Rock-plakaten

21.-24. juni samles fans og publikum fra hele verden i Oslo for å se og oppleve over 50 band på Ekeberg. Nå melder festivalen at det siste bandet som er bekreftet på plakaten, er Red Steel fra Halden. De gikk seirende ut av bandkonkurransen til Posten og Tons of Rock. 250 band knivet om plassen og over 10 000 fans har stemt.

Jakter på fremtidens headliner

Posten har i år gått enda hardere til verks i samarbeidet med Tons of Rock, og Ine Reinemo, sponsorsjef i Posten og Bring kunne ikke vært mer fornøyd med utfallet.

– For en fantastisk respons det har vært på Posten og Tons of Rock sin bandkonkurranse, med hele 250 påmeldte band fra hele Norge. Vi er veldig glad for å kunne være med på jakten etter nye, talentfulle artister. At et ungt band som Red Steel vinner er utrolig kult, og viser at festivalen treffer de yngre målgruppene godt. Vi gleder oss til å se bandet på scenen, i tillegg til at vi også i år være på plass for å la rockepublikummet sende merch hjem med Posten, sier Reinemo.

[ Her er årets store festivalguide ]

Utstillingsvindu mot verden

Årets program har noen av verdens største navn på samme plakat som nye og lovende navn. Helt i toppen finner vi blant andre Guns N’ Roses, Nightwish, Volbeat, Ghost, Pantera, Iggy Pop og Kvelertak, for å nevne noen.

– Det har vært et vanvittig trykk i vår bandkonkurranse, og vinneren har mobilisert en imponerende fanbase. Stas at de kommer fra samme sted der vi startet som festival. Vi gleder oss til å se Red Steel på Ekeberg, hvor karrieren tar dem videre, sier Lars Tefre Baade, presseansvarlig i Tons of Rock.

Tons of Rock har tidligere god erfaring med å fylle siste spot til et ukjent og ungt band. Publikum fra 62 ulike nasjoner er på vei til Ekeberg, og om flere oppdager Red Steel i Norge vil deres stadig voksende fanbase kjapt etablere seg også i utlandet, tror festivalledelsen.

[ En protest mot vindrikkende blackmetalhuer ]

[ Musikkfest Oslo: Dette er de familievennlige scenene ]