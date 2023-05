Cast fra Equicez trakk fullt hus

Geir «Cast» Kristiansen er oppvokst på Kolbotn utenfor Oslo og kjent som en av duoen Equicez, som i sin tid var signert på plateselskapet Pass It Records. Equicez er mest kjent for singelen Barnslig, som var gjestet av Pass It-kollega Lille Philip og komikeren Atle Antonsen.

Duoen møttes ifølge Wikipedia i 1993, men brukte ti år på utgi sitt første album State of Emergency. Albumet fikk Spellemannprisen i 2003 i klassen hiphop.

Nytt konsept på taket

I 2004 vant de Alarmprisen i klassen hiphop. For samme album fikk de også flere Norwegian Hip-Hop awards. Et par år senere gikk duoen hver til sitt, og Cast ga ut albumet Problembarn i samarbeid med EMI, hadde en radiohit med singelen «Kela» og solgte litt over 6000 album. Han vant Alarmprisen 2006 for beste video for «Problembarn».

Det var materiale fra både tiden i Equicez og solokarrieren som ble spilt på takterrassen Savoy i Fredrikstad fredag kveld, foran et begeistret publikum.

Konserten er den andre i rekken av det nystartede konseptet Bakpå Records presenterer Savoy Live på takterrassen på Litteraturhuset, der det er planlagt en intimkonsert den siste fredagen i hver måned. I april gjestet Nico D stedet, i juni kommer Svartepetter, før Patrick Granly og Aurora Nathalie i juli.

– Utgangspunktet for konseptet er at vi er et plateselskap for urban musikk som rap og reggae, og de artistene vi har booket til nå er tilknyttet vårt label. Det er en fin venue for oss til å vise fram artistene våre, sier plateselskap-sjef Adrian Laham, som kan avsløre at de etter hvert også vil booke andre artister enn sine egne.

Byens beste spillested

Det var ingen ledige sitteplasser på takterrassen fredag kveld. Nå håper arrangøren at suksessen vil gjenta seg resten av sommeren og året.

– Vi har mange vi kjenner i resten av miljøet i hele Norge, som vi ønsker å booke. Vi har et stort nettverk også fordi vi er ansvarlige for Hip hop på Månen. Tanken vår, er å tilby noe annerledes. Det er ingen steder i Fredrikstad der du kan gå ut og få urban livemusikk. I tillegg er Savoy det kuleste lokalet i byen, der du kan stå og spille med utsikt over elva.

– Apropos det, så er hele Savoy en glassfasade. Hvordan blir lyden der inne?

– Torbjørn Korella Aaberg, lydmannen vår, er så utrolig flink, så han ordner bra lyd selv om det er glassfasade. Han er etter min mening den beste vi har, på den sjangeren. Han skrur f«or oss på Hip hop på Månen også, og artistene skryter alltid av lyden hans, sier Laham.

– Med et lokale som Savoy, lyden han skrur og artister som trekker cirka 150 personer – som er antallet det er plass til der – så få vi den intime kosestemninga. Det er mye kulere enn et stort lokale og litt for få folk, avslutter Laham, som er i full gang med å booke inn artister til høstprogrammet.

Cast-konserten er den andre i rekken med Bakpå-konseptet. (Martin Næss Kristiansen)

Jørn Henning Scheele har vært på flere konserter med Cast, og koste seg på Savoy fredag kveld. (Martin Næss Kristiansen)

Det var ikke mye ledig plass på den intime takterrassen da Cast gjestet Fredrikstad. (Martin Næss Kristiansen)

Den siste plata til Cast, Betongmagi, kom i november 2022. (Martin Næss Kristiansen)

