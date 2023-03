Therese Garshol Syversen får gjev pris for sin debutroman

– Det betyr veldig mye! Det er motiverende å få en sånn start på forfatterskapet, sier Therese Garshol Syversen.

Hun har skrevet ungdomsromanen «Sting», som nå høster anerkjennelse fra organisasjonen Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU). At prisen «Trollkrittet» kommer fra akkurat dem, er litt ekstra stas.

– Det er litt sånn at man føler man får prisen av sine egne, sier hun.

Lar de unge møte det mørke

Boka handler om seksten år gamle Emma, som våkner på sykehuset og oppdager at hun har blitt skutt i magen. Hun klarer ikke å huske hva som har skjedd, men blir fortalt at det er faren som har gjort det.

Faren har også tatt livet av moren, og deretter seg selv.

– Boka handler både om at hun skal bevege seg videre i livet, samtidig som hun må jobbe med å huske alt som har ledet opp til den drapshendelsen. Det handler om traumer, og det å forsøke å rekonstruere minner.

Det som rammer hovedkarakteren Emma, er grusomt, og Syversen får spesielt ros for sine troverdige skildringer av dette vanskelige. Selv om det er mørke i denne historien, ville Syversen likevel at den skulle fortelles.

– Det er en idé jeg fikk for ganske lenge siden, som jeg så la bort i flere år. Jeg tenkte at det ble litt for mørkt. Men så kom jeg stadig tilbake til den historien, og jeg tenker at det handler litt om hva mennesker er i stand til, på godt og vondt, som jeg synes det var interessant å utforske.

Får både pris og stipend

Om romanen skriver juryen i sin begrunnelse at «har du først lest starten på ungdomsromanen «Sting», er det vanskelig å legge boken fra seg».

Videre skriver de:

«Det er vanskeleg å lage ei truverdig skjønnlitterær framstilling av eit så tragisk og mørkt tema. Men debutanten Therese Garshol Syversen turnerer det særs godt. Boka har ein konsentrert og knapp forteljemåte, og forfattaren styrer klar av sensasjonspreget som slike saker ofte får i media. Noko av det mest overtydande i boka er den truverdige, konkrete og presise skildringa av Emma sine psykologiske prosessar, kroppslege symptom og fysiske reaksjonar».

For boka, som kom ut i 2022, får Syversen dermed både en pris på 25.000 kroner, diplom laget av illustratør og forfatter Stian Hole, samt et arbeidsstipend. Det motiverer, forteller Syversen.

– Jeg har flere pågående prosjekter som er retta mot ungdom. Arbeidsstipendet gjør det lettere å kunne finne mer tid til skrivinga, når man ikke trenger å jobbe fullt ved siden av.

Historisk prisvinner

«Sting», gitt ut på Samlaget forlag, er skrevet på nynorsk. Det er ikke helt gitt når forfatteren er fra Fredrikstad.

– Det er mange som spør om det! Det er flere grunner, men jeg synes at Samlaget har gitt ut veldig mange gode ungdomsromaner, sier Syversen, og utdyper:

– Jeg fikk et tips en gang, om at dersom jeg skulle gi ut bok burde jeg se hvor bøkene jeg selv likte kom fra. Veldig mange av de jeg likte kom fra Samlaget, og der er det nynorsk de driver med. Så synes jeg det var gøy å prøve. Det er interessant å se hva som skjer med språket også.

Hun hadde ikke skrevet så mye på nynorsk før hun begynte med romanen, men nå går det i nynorsk både over sms og i jobbsammenheng.

– Det var litt som løsna. Jeg synes det er noe i nynorsk, et slags type rom som ikke er i bokmål. Det kan hende det er fordi bokmål alltid har vært hovedmålet, men det er veldig vakkert. Og så kan det være veldig stygt. Det er et stor spenn, som er fint når man skriver, sier Syversen.

Med sin debutroman er Syversen historisk. Det er første gang at en bok på nynorsk vinner NBUs pris.

