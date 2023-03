Hauge-dokumentar utsatt igjen og igjen

Høsten 2021, november 2022, januar 2023, mars 2023, desember 2023.

De planlagte premieredatoene på kinodokumentaren Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket Norge har vært mange, men i likhet med flere filmproduksjoner stakk pandemien kjepper i hjulene for mang en tentativ dato.

I tillegg gjorde en uventet koronastøtte mens filmen var i postproduksjon, at de fikk mulighet til å bearbeide det endelige resultatet. Produsent og regissør Harald Flem forteller at regelverket ble endret i på forsommeren i fjor, og brått var produksjonen kvalifisert til å søke. Et par uker før filmen skulle ha sin første førpremiere, fikk de utbetalt nær 400.000 kroner i støtte.

– Da var det en del ting vi ikke hadde på plass og ikke var helt fornøyd med, så nå lager vi en slags versjon 1.1 av filmen, forteller Flem til Vårt Land.

– Tre setninger i norskboka

Snart to år etter at en pressemelding annonserte at Thor Haavik, kanskje mest kjent som «Farmen»-presten, skulle være programleder og at filmen skulle treffe sitt publikum i løpet av Hauge-året 2021, har filmen altså ennå ikke hatt premiere.

2021 markerte 250-årsjubileet for lekpredikanten og industrigründerens fødsel.

– Litt av utfordringen med Hauge er at dersom du spør unge voksne om hvem han er, så leste de kanskje tre setninger om ham i norskboka. Var de ikke der i den timen, aner de ikke hvem han er.

Det later ikke til at Flem bryr seg nevneverdig om at jubileet røk. Han vedgår at det ville vært passende timing for investorer så vel som for Hauge-entusiaster, men bemerker at denne filmen ikke først og fremst er myntet på dem.

– Vi vil nå nye målgrupper, særlige unge mennesker, og de fleste har ikke snøring på når det er jubileum. Vi taper nok litt på at vi ikke får utnyttet en sånn dato, men målet er at filmen skal kunne leve i mange år fremover, og kunne brukes i konfirmasjonsundervisning og Den kulturelle skolesekken, og da er det ikke så kritisk.

Odin Waage er mest kjent for rollen som GT i NRK-suksessen «Rådebank». Nå gestalter han Hans Nielsen Hauge i en fersk film. ( Skjermdump/Hans Media)

Endres etter testvisninger

Premiereutsettelser til tross – om lag 5.000 mennesker har allerede sett en versjon av filmen, ifølge produksjonsselskapets estimater. I fjor sommer inviterte de nemlig til en rekke førpremierer på flere kristne stevner der noe av hensikten var å bruke kristne som testpublikum.

– I løpet av 75 minutter klarer vi ikke å dekke alt om Hauge, så sånn sett vil du alltid skuffe noen. Men de som har sett filmen hittil er kanskje dem som kan regnes som Hauge-fans, og det er viktig med deres tilbakemeldinger, sier Flem.

Regissøren bemerker at det er helt vanlig med testvisninger, bare at de har fått kjørt dem på et større publikum enn vanlig. I juli i fjor ble dokumentaren vist for drøye 1.500 publikummere i Oslofjord Convention Center – en visning bransjeorganisasjonen Film & Kino mente var den største publikumsvisningen for en dokumentarfilm i Norge. Senere ble filmen vist i Sarons dal i Kvinesdal og på Oase i Fredrikstad.

– Siden da har vi jobbet med en slags repakketering. Vi bruker tid på en del elementer jeg ikke var fornøyd med i fjor, sier Flem.

Han er samtidig klar på at filmen som etter hvert får ordinær kinopremiere, ikke er noen dramatisk annerledes versjon enn det testpublikummet ble vist.

– Det er ikke store endringer, men det vil gi mer luft og freshe filmen opp litt. Tror ikke de som har sett førpremieren skal føle seg snurt, men filmen vil få en visuelt penere og ryddigere fremstilling.

Regissør Harald Flem (t.h) og skuespiller Per Christian Ellefsen i filmen Hans Nielsen Hauge, da Norsk filminstitutt (NFI) ga en forsmak på vårens 14 norske kinopremierer. (Gorm Kallestad/NTB)

Ny premieredato

Filmen er en slags hybrid mellom drama og dokumentar. I tillegg til losing av nevnte Thor Haavik, gestalter Odin Waage, kjent fra NRK-serien Rådebank, Hauge selv i flere dramatiserte sekvenser.

– Dramatiseringene er viktig for oss, for det er et pedagogisk virkemiddel for å nå unge, mener Flem.

Han håper samtidig at dramascenene «kan gi en smakebit på en potensiell spillefilm». Produksjonsselskapet Hans Media hadde opprinnelig ambisjoner om både dokumentar og spillefilm, men Flem forteller at de ikke fikk finansiert sistnevnte.

Hvis filmproduksjonen fortsetter i samme tralt, kan man se for seg at kalenderen viser 2024 før filmen når det store lerretet. Og det ville kanskje gjort opp for den årelange forsinkelsen – neste år er det nemlig 200 år siden Hans Nielsen Hauges død. Regissøren er på sin side sikker klar på at 2023 blir året – men tror den annonserte premieredatoen fort flyttes enda en gang.

– Det kan godt hende at den kommer vesentlig tidligere. Vi skal ikke bli den nye Kampen om Narvik. Vi bestemte oss for å sette en dato som gir oss litt slingringsmonn. Jeg har som mål å være ferdig lenge, lenge før desember i år.

– Hva med 200-årsjubileet i 2024?

– Hvis noen kan gi oss meget overbevisende argumenter om at det skulle generere mange seere, så for all del. Det ser flott og fint ut med et jubileum, men når vi skal nå en bredere målgruppe så er ikke det så førende. Det er som sagt veldig få som vet datoene rundt Hauge.

---

Hans Nielsen Hauge (1771–1824)

Hans Nielsen Hauge, slik billedhuggeren Torsten Christensen Fladmoe (1831-1886) så ham da denne bysten ble til trolig på 1870-tallet. Kunstverket er en del av inventaret ved Hauges Minde på Rolvsøy. (Arne Børresen (arkiv))

Norsk lekpredikant og industrigründer fra Rolvsøy.

Skapte den første norske vekkelsesbevegelsen i 1796-1804, da han drev aktivitet mange steder i landet. Tilhengerne hans ble kalt haugianere.

«Hauge er den enkeltmann som har hatt størst innflytelse på vårt kirkeliv etter reformasjonen», hevdet kirkehistoriker Einar Molland.

Kilde: Store norske leksikon

---

