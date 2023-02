Slik blir du en kunstsamler

Denne våren holder Østfold kunstsenter og Litteraturhuset en serie foredrag om samtidskunst. Kveldens foredrag «Hvordan bli en kunstsamler» tar for seg hvorfor og hvordan vi kan samle på samtidskunst, med foredrag av gallerist Ole Dørje og kunstnermøte med Tor-Magnus Lundeby. Her kan du lære hvordan du kan begynne å samle på, eller kjøpe kunst.

Dørje er utdannet innen arkitektur, markedsføring og design. Han bor på, og driver Soli Brug Galleri i Sarpsborg. Stedet var en gang var Nord-Europas største sagbruk og Ole og hans familie har utviklet området til en destinasjon og en av de viktigste kunstformidligsarenaene i Norge.

(Østfold kunstsenter)

Mange inngangsporter

Med internett og utviklingen av digitale muligheter for både produksjon og distribusjon av bilder, kan det føles vanskelig å skille mellom for eksempel plakater, digital kunst, grafiske arbeider, og fotografier og malerier. Mange velger kanskje det trygge valget å kjøpe enkle trykk fra interiørbutikker, eller plakater fra nettbutikker.

Men ingen av disse løsningene vil gi noen ekstra verdi på pengene du investerer. Tvert imot, vil de tape seg i verdi ettersom årene går.

Velger du å kjøpe origiankunst i stedet, vil du ha gjort en investering.

- Kunstverket forringes ikke, det eldes med stil. Du har den samme bruksverdien livet ut, og generelt sett i vanlige tider, stiger prisene på kunstverket fordi kunsten stiger mer i pris mer enn inflasjonen, så takseringsprisen på veggen vil stige, sier Dørje.

Putte Helene Dal er formidlingsleder ved Østfold kunstsenter og sier at selv om temaet er stort, er det noen konkrete holdepunkter vi kan ha i bakhodet hvis vi vurderer å kjøpe kunst.

- Vi ønsker å skape interesse og nysgjerrighet i befolkningen for samtidskunst. Det er mange inngangsporter. Det behøver ikke å være komplisert eller ugjennomtrengelig, det kan være tilgjengelig. Jo mer du lærer, jo mer forstår du. Det er som at jo mer du leser, jo mer komplisert litteratur kan du trenge gjennom og forstå og like.

Bølger av tid - Jane Hupe. (Østfold kunstsenter)

Alle kan bli samlere

Men hvor begynner man, når det er så mange kunstnere å velge mellom? Og hvordan sikrer man seg mot fallgruvene? Mange kan nok føle på en viss skepsis, spesielt etter at Werner Jensen-saken ble rullet opp.

- Hvordan vet man om en kunstner lager kunst som er av en viss kvalitet?

- Det er lurt å se på kunstneren sin CV. Hvor har kunstneren sin utdannelse fra? De kan være selvlærte. Men da må du se på hvor de har stilt ut. Her er det også et hierarki mellom gallerier. En kaféutstilling kan ikke ligge like høyt som profesjonelle gallerier, og deltakelse i juryerte utstillinger som Høstutstillingen eller Årsutstillingen er et kvalitetsstempel. Hvis du kjøper fra et anerkjent galleri kan du være tryggere, ettersom kunstneren da har kommet gjennom et nåløye, råder Dal.

På et eller annet nivå, er mange av oss kunstsamlere uten kanskje å vite om det selv engang. Vi har kunst som vi har kjøpt, arvet eller fått, om det er malerier, fotokunst eller grafikk.

- Mange har en liten samling uten å tenke på det. Vi vil sette fokus på at man bør investere i original kunst. Originale verk vil stå seg i verdi og ha egen kvalitet, selv om den ikke nødvendigvis vil stige i verdi. Å investere i kunst for å tjene penger, vel, det skjer i noen tilfeller. Men da skal du enten ha flaks eller god teft og kunnskap. Man trenger ikke å bli giga-samlere som de store, kjente i Norge, man kan begynne i det små, sier Dal.

Ole-Martin Lundeby arbeider innenfor de fleste 2-dimensjonale teknikker. I den senere tid med relativt små formater. De siste 3 årene har han jobbet med tusjtegninger som på sitt vis er monumentale og som representerer stein, vann og spor av arkitektur. Eller tid, obsessivitet og stillhet. (Østfold kunstsenter)

Kjøp ungt

Hun selv har bygget opp en samling ved å kjøpe mindre verk at kjente kunstnere, som er innenfor hennes budsjett.

- De fleste kunstnere lager verk i forskjellige størrelser. Petter Hepsø for eksempel, har laget små modeller av noen av sine verk. Finner man miniversjoner av kunstnere man beundrer store verk av, kan de også være lettere å plassere i huset, sier Dal.

Et annet godt tips, er å følge med på unge kunstnere.

- Du må være villig til å ta en viss risiko. Det er ikke alle nyutdannede kunstnere som blir noe stort, eller i det hele tatt fortsetter. Men hvis de fortsetter, er det billigere å kjøpe tidlig. Om de bygger seg en god karriere, kan du senere selge med god fortjeneste. Det krever at du følger med litt, men det kan være en god investering. Også er det jo gøy å følge med på de unge, det er de som tar kunsten videre, sier Dal.

Gallerist Dørje er enig i at det kan lønne seg å være orientert om hva som rører seg blant de unge.

- Den beste kunsten i verden var billig den gang kunstneren begynte, supplerer Dørje.

Men selv om takseringsverdien på verket øker, er det ikke alltid like lett å selge kunst videre.

- Med mindre det er en ung kunstner som virkelig tar av. De som handlet Pushwagner tidlig - eller da han lå nede - opplevde veldig verdistigning, og enkelte har nok tjent gode penger på å selge Pushwagner på riktig tidspunkt, sier Dørje.

Kjøper du et unika, har du et verk ingen andre i verden har, ikke engang kunstneren selv — Putte Dal

Ole Dørje er en kunstner, musiker og gallerist som har vært engasjert siden 1982 med utforming av utstillinger og museer, i Norge og rundt om i verden. (Privat)

Grafikkproblematikk

Forfalskninger har eksistert like lenge som kunsten selv, og med dagens teknologi har skillelinjene mellom ulike verk blitt mer og mer uklare. For der man i malekunsten ganske enkelt kunne se om et maleri var ekte, fordi man kunne se penselstrøkene og ettergå maleriets provenens, flommer dagens marked over av kunst som spenner seg fra rene plakater, til giclée og DGA, til grafiske litografier og serigrafier.

- Plakater lages ikke i opplag og er ikke signert av kunstneren. Mens giclée er en digital grafisk teknikk der man trykker opp et antall kopier av en kunstverk, og der kunstneren noen ganger også håndkolorerer verket i etterkant. DGA står for digital graphic artwork, altså digitalt grafisk arbeid. Her er det vanligere å endre mer i dataen før det printes. Så det kan bli ganske ugjenkjennelig fra originalen. Du kan også lage DGA uten at det finnes en original, der alt lages i photoshop og illustrator. Det er et hav av muligheter, sier Dørje, som mener at et gicléer som er ubearbeidet etter trykk, bør generelt koste mindre enn litografier og etsninger som det er gjort betydelig mer arbeid med.

Slike verk skal trykkes i lysekte farger på det beste papiret, og de skal være nummerert og signert. Også her hersker det et slags hierarki, mener ekspertene.

- Her må man ta hensyn til hvor mange eksemplarer som er trykket, og det må gjenspeiles i prisen. Har kunstneren kun trykket tjue eksemplarer av et verk, eller er det 200?, sier Dal.

Derfor er grafiske arbeider ofte en inngangsport til å starte på en samling.

- Et unika, altså et bilde eller en skulptur det bare finne ett eksemplar av, må koste mer. For det finnes bare ett. Det kan ikke kopieres. Da har du et verk ingen andre i verden har, ikke engang kunstneren selv. Og det er en spesiell opplevelse. Hvis kunstneren i retrospekt ser at dette var et viktig verk, et brytningsverk for eksempel, kan hen få låne verket til utstilling hvis eier tillater det.

---

Noen tips:

Her ser du alle arrangementene i serien: https://ostfold-kunstsenter.no/hvordan-bli-en-kunstsamler/

Kulturdirektoratets tildelingslister (2022). Listene oppdateres for 2023 rundt påske. https://www.kulturradet.no/tildelingslister?categoryIds=11642

Det er verd å følge med på avgangsutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo.

Høstutstillingen og Årsutstillingen (Norske Kunsthåndverkere) er gode utstillinger for å se bredde, kvalitet og nye kunstnere.

Østfold kunstsenter mottok 408 utstillingssøknader ved forrige utlysning, og av de fikk 18 utstillingsplass. Det er et nåløye å få utstilling på alle kunstsentre i Norge (15 totalt). https://kunstsentrene.no/vare-kunstsentre/

---

Kunstbibliotek

Gallerist Dørje opplever stadig at folk kjøper kunst fordi de vil ha noe som ser ålreit ut over sofaen.

- Vi hører det ofte her, at «sofaen er oransje, så det bildet vil passe kjempefint». Folk kjøper kunst av mange grunner, i Norge er vi opptatt av at heimen sin ser fin ut. Men der ligger også frykten, for at det ikke skal passe. Kjøper du kunst fordi det skaper harmoni og passer interiøret, er det helt greit, men da må du også vite at det ikke nødvendigvis representerer den største og mest interessante kunsten, sier Dørje.

- I den andre enden av skalaen har du de som ikke engang skal ha kunsten de kjøper oppe på veggen, men lagrer verkene i tempererte lagre, hundrevis av bilder som de nesten aldri ser. Det er store forskjeller i hvordan vi tilnærmer oss det å kjøpe eller investere i kunst. Det er det som gjør emnet interessant, det er ingen fasitsvar, og er gjenstand for diskusjon hele tiden.

Hvis du er usikker på om du har lyst til å investere i kunst som du skal ha på veggen, har Fredrikstad bibliotek et helt unikt tilbud.

- Fredrikstad kommune har et eget kunstbibliotek, som er et kjempetilbud til innbyggerne. Det er en fin måte bli kjent kunstnere og kunstverk helt gratis, fordi du kan låne bildene. Hvis du trives med dem, så kan man kontakte kunstnerne direkte og kjøpe noe lignende, eller dra på et galleri og kjøpe inn, sier Dal.

- Kommunen kjøper i hovedsak lokal kunst og det er en fin måte å kjenne på følelsen av å ha kunst i hjemmet.

Soli Brug har også en løsning for kunsthandlere som sitter på gjerdet; et såkalt digitalt hjemlån.

- Hvis man ønsker forslag til kunst som kan passe inn i et rom, eller man lurer på hvordan et kunstverk vi har i galleriet vil se ut på veggen hjemme, kan man sende oss et bildet av rommet. Så legger vi inn kunstverket digitalt i riktig størrelse. Da kan man se hvordan det vil se ut i hjemmet ditt.

Åpningen av nye Munch Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, kong Harald og dronning Sonja ser på maleriet Madonna under åpningen av nye Munch i Oslo i 2021. Her er de sammen med Munch-direktør ­Stein Olav ­Henrichsen (t.h.). At en verkene til en kunstner blir mer verd etter hens død, er en seiglivet myte. (Stian Lysberg Solum/NTB kultur)

Dødsmyten

Når du etter hvert kommer inn i kunstens verden, vil du - i følge våre eksperter - begynne å få et øye for kunstens egenart, og se den mindre i sammenheng med alt rundt.

- Hvis man skal samle kunst utover at det skal passe til sofaen, så må man kanskje være mer åpen for å se bare på kunstverket som et selvstendig objekt, hva betyr det, hvem er personen som har laget det, er det substans, har kunstneren et budskap? Hvordan er det laget, komponert, hvordan ligger farger og streker på lerretet. Hvordan er for eksempel stoffligheten?, utdyper Dørje.

- Når du har holdt på mye med kunst, kan du se et kunstverk og få en umiddelbar sterk følelse for kunstverket uten å analysere hva det handler om. At det er et godt stykke bilde i seg selv. Det handler om komposisjon. Det finnes mange verk i verden som er helt abstrakte og ikke betyr noe som helst, men som er en god, deilig komposisjon. Måten det er festet til lerretet gjør at blir et godt bilde. Man ser det med en gang, det er gjerne noe underlig, noe mystisk som ikke kan forklares, skjulte historier.

Er du bekymret for å kjøpe samtidskunst av unge kunstnere, er det verd å huske på én ting. Dødsmyten.

- Myten om at kunst får større verdi etter at kunstneren er død, stemmer sjelden. Likevel er den så seiglivet, at vi fortsatt snakker om det, sier Dørje.

For selv om enkelte verk av enkelte kunstnere kan få et prishopp rett etter kunstnerens død, er det langt mer vanlig at vedkommende sakte forsvinner ut i glemselen.

- Så lenge navnet ikke holdes aktivt, at det ikke arrangeres utstillinger eller på andre måter holdes i live i offentligheten, blir de glemt. Det er mange eksempler på det. Det kan ha sammenheng med hvor banebrytende de var, eller at folk har blitt veldig opptatt av personen som har laget bildene. Her på bruket har vi holdt på med kunst i 45 år og kan se tilbake og huske kunstnere som folk var helt gærne etter, det var lange køer så det ikke var ende på det. Så dør de, og så glemmes de, sier Dørje.

Men om kunstneren dør og glemmes, og bildene i ettertiden blir vanskeligere å omsette, behøver ikke å innebære et stort tap for deg som kjøper.

- Først og fremst, må du kjøpe noe du liker. Kjøper du med hjertet, har du uansett gjort en god investering fordi du vil alltid ha det som en berikelse i livet, sier Putte Dal.

- Det er en lang rekke med lang rekke gode grunner til å samle, kjøpe, og ha kunst. For mange er det en hobby å studere kunst og samle, det kan være lærerikt. Det kan være en virkelighetsflukt, en vitamininnsprøytning, jeg pleier å si at det er helse i hvert strøk. Kunst kan gjøre helt magiske ting med et rom.

---

Foredrag om kunst

Avholdes på Litteraturhuset 15. februar, 15. mars og 26. april

«Hvordan bli en kunstsamler?» Onsdag 15.2.2023 kl. 19

«Grafitti som inspirasjon» Onsdag 15.3.2023 kl. 19

Original grafikk – hva er det? Onsdag 26.4.2023 kl. 19

---

