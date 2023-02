Ulrikke Brandstorp i MGP: Håper å sette Østfold på Europa-kartet

Brandstorp er spillselskapenes favoritt til å vinne den norske Melodi Grand Prix-finalen lørdag i Trondheim Spektrum. Der ble også finalen i 2020 arrangert.

– Jeg ble litt emosjonell da jeg kom inn i salen. Dette er et sted med utrolig mange minner, på godt og vondt. Å vinne var helt sykt, forteller Sarpsborg-artisten til NTB etter første finaleprøve torsdag.

MGP-prøve Ulrikke Brandstorp på scenen under de første MGP-prøvene i Trondheim Spektum. (Alexander Vestrum/NTB)

Stemmekaos og pandemi

2020 var også året som blir husket for stemmekaos. Fortsatt synes hun det er vondt å tenke tilbake på spørsmål hun fikk om hvordan det kjentes å vinne «en ufortjent seier», noe hun avviser at det var.

– Det var en veldig opp og ned-følelse. Men jeg var veldig stolt, for jeg hadde jobbet kjempehardt, sier Brandstorp.

Veien videre det året ble alt annet enn slik den var planlagt.

– Vi begynte å forberede oss til Eurovision, og så kom jo denne møkkapandemien. Jeg har noe uoppgjort med Europa og med Eurovision. Jeg har vært så nær, så jeg kan ikke gi meg før jeg får oppleve det. Går det ikke nå, blir det en 80-åring med rullatordans, fortsetter hun.

Budskapet hennes er at man aldri skal gi opp. Har man en drøm, må man bare prøve og prøve.

Favorittstempel

At Brandstorp er favoritt, tar hun med stor ro – og spillselskapene har hun ikke tillit til at klarer å spå vinneren.

– Man har jo sett at man aldri skal stole på dem. Jeg prøver å ikke tenke for mye på det, for på lørdag må alle gi alt, og så aner man ikke hva folk ønsker, sier hun.

Ulrikke Brandstorp synes det er enormt stas at folk i Østfold har tro på henne.

– Jeg er utrolig takknemlig for støtten de gir meg. Jeg er en veldig stort sarping. Støtten betyr uendelig mye. Og så håper jeg at vi sammen kan sette Sarpsborg og Østfold på kartet – i Europa, sier hun.

Hun er nummer fire på scenen av de ni artistene i finalen, som går foran 8.000 publikummere i salen og på NRK lørdag kveld.

MGP-prøve

Finale i Liverpool

Vinneren får representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Liverpool i mai. Den årlige musikkonkurransen arrangeres i år i Storbritannia.

Normalt er det slik at vinnerlandet får arrangere den neste konkurransen, men Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) ga den oppgaven til Storbritannia på grunn av situasjonen i fjorårets vinnerland, Ukraina.

Norge har allerede fått tildelt startnummer 4 i den første semifinalen, som holdes tirsdag 9. mai.

