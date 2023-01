Reis til vikingtiden

Vikingtiden slutter aldri å fascinere. Vil man bruke en helg eller noen feriedager til å sette seg inn i den sagnomsuste epoken, er mulighetene mange. Fra sør til nord i Norge finnes det alt fra markeder, museer, båter og bygninger til rent virtuelle opplegg. Felles for vikingdestinasjonene er at de ønsker å tilby en mest mulig autentisk opplevelse.

– Mye av interessen kommer nok fra at Norge på mange måter ble til på den tiden, sier historiker Kim Hjardar, som under oppveksten lekte viking i hjemkommunen Hvaler.

Blant bøkene han har skrevet, er «Audr, Kvinneliv i vikingtid», «Vikingenes største slag» og «Havets herskere – Vikingene i krig og fred». Han har i tillegg vært konsulent på filmproduksjoner og for vikingdestinasjoner i Norge.

Mange av vikingdestinasjonene har markeder og festivaler. På Vikinggarden Avaldsnes arrangeres hvert år en festival med tidsriktig mat, musikk og håndverk. (Ørjan Iversen/NTB Tema)

Å leve som viking

Hjardar påpeker at vikingene hadde en kunst- og håndverkskultur på et nivå få i dag klarer å gjenskape. Sporene de etterlot seg, strekker seg fra Ukraina til Amerika. Eksempelvis er det i dag over 200 lånord i engelsk fra vikingtiden.

– Vikingene var pragmatiske, de var klare for å ta sjanser hvis det kunne berike livene deres. Det er fascinerende å tenke på at de levde et totalt annerledes liv enn oss, men på de samme stedene, sier Hjardar.

Siden 1990-tallet har han vært aktivt med i det han kaller «reenacting» (levendegjøring). Konseptet innebærer at deltakerne lever som man gjorde i vikingtiden, med de samme klærne og de samme redskapene.

Hjardar understreker at det er noen sentrale forskjeller på da og nå. Ikke minst var gapet mellom de sterke og de svake i samfunnet veldig mye større

– Selv om det er morsomt og interessant å sette seg inn måten de levde på, er det virkelig ikke noe man ville tatt del i på ordentlig. I dag slipper vi all sykdommen, volden og monstrene i skogen.

På The Viking Planet har de valgt å levendegjøre vikingtiden med moderne virkemidler. (Morten Abrahamsen / NTB/NTB Tema)

Virtuelle vikinger

The Viking Planet, ved Rådhuset i Oslo, er et av stedene Hjardar har vært konsulent for.

– Dette er verdens første virtuelle vikingmuseum. Museet skal være en digital port til vikingtiden, forteller Rasmus Ramstad, sjef for The Viking Planet.

Museet åpnet i juni 2019 og skal bygges ut som en franchise. Ved påsketider åpnes en avdeling i Haugesund, og senere i år kommer filialer ved Saltstraumen og i Reykjavik.

The Viking Planet består av en rekke forskjellige avdelinger, med alt fra plansjer og filmer til hologrammer, VR-film, VR-spill og interaktive skjermer.

– Vi har ønsket å få til en unik måte å fortelle om vikingtiden på ved bruk av teknologi, sier Ramstad, som selv har bakgrunn fra filmbransjen.

VR-filmen skal gi publikum en følelse av å være med på et dramatisk tokt der vikingene ror inn en bukt, med bølgebevegelser i stolen, som ender i en kamp med brennende piler og sverd.

Museet har også en egen seksjon om Vikingskipshuset på Bygdøy, som er under ombygning fram til 2026. Her er båter og gjenstander fra museet er skannet i 3D og kan oppleves interaktivt på skjermene.

Ramstad forteller at det tar rundt halvannen time å gå gjennom hele museet, to timer hvis man også prøver VR-spillet. Stedet skal passe for folk i alle aldre. Barn under seks år kommer inn gratis, barn opptil 12 år betaler kroner 100, mens prisen er 249 kroner for ungdom og voksne – og 399 kroner hvis man vil prøve VR-spillet.

På grunn av pandemien har The Viking Planet ennå ikke hatt et normalt år, men fremover håper de på mellom 100.000 og 200.000 besøkende årlig.

På The Viking Planet vises en film på 270-graders lerret. Filmen er spilt inn på Haugalandet, varer i 12 minutter og er regissert av Erik Gustavson. (The Viking Planet/NTB Tema)

Rollespill

Mange av vikingdestinasjonene i Norge har arrangementer der man prøver å gjøre vikingtiden levende – med musikk, kultur og til og med kamper.

– Det er mange entusiaster som deltar, ofte folk med rollespillinteresse. Og det er mange familier som kommer på disse arrangementene, særlig når barna er små. Det er trygt og morsomt. Vi ser også at folk som var med da de var barn, kommer tilbake senere, når de selv har blitt voksne. Flere av stedene er også vitenskapelige sentre, som samler profesjonelle og folk som har vikingtiden som hobby, sier Hjardar.

Om sommeren arrangeres det vikingmarkeder på destinasjonene. Markedene går gjerne over en helg og kan ha over 10.000 besøkende, i tillegg til alle som medvirker for å gjøre opplevelsen mest mulig autentisk.

Vikingdestinasjonene finnes fra Vestfold til Lofoten, og flere er åpne året rundt. Hjardar trekker fram høy kvalitet og spektakulære opplevelser som kjennetegn ved mange av dem.

– Avaldsnes er et godt eksempel. Stedet har en fin bygningsmasse som ofte brukes i filmer, sier Hjardar.

Monika Hausken, avdelingsleder i Historiske Avaldsnes, forteller at vikingfestivalen på Avaldsnes er Vestlandets største. (Privat/NTB Tema)

Historisk område

Målet med Avaldsnesprosjektet, som ble initiert tidlig på 1990-tallet, var å løfte fram det historiske området som et kulturminne. Avaldsnes var et kongesete fra år 200 til 1400. I dag er blant annet en vikinggård bygget opp der.

– Gården har blant annet langhus og naust, bygget med vikingtidens byggeskikk etter funn som er gjort i Hordaland. Målet er at alt skal være så autentisk som mulig, sier Monika Hausken, avdelingsleder i Historiske Avaldsnes.

TV-serien «Vikingane» er spilt inn på vikinggården.

– Om sommeren har vi Vestlandets største vikingfestival her. I år blir det fra 8. til 11. juni. Festivalen er rettet mot barn og unge og går over fire dager. Vi pleier å ha mellom 10.000 og 15.000 besøkende, forteller Hausken.

På festivalen treffer gjestene mellom 150 til 200 «vikinger». De får oppleve et marked med musikk, smaksprøver og salg av håndverksprodukter og mat. festivalen inkluderer også bueskyting, hesteriding, gjøgling og teater. Inngangsprisen er 70 kroner for barn og 160 for voksne.

– Det som er gjennomgående for vikingdestinasjonene i Norge, er en fin blanding av entusiasme og faglig tyngde. Mange av stedene har kommet i stand gjennom samarbeid med universiteter eller andre kunnskapsinstitusjoner. Det gir troverdighet, sier historiker Hjardar.

Høvdinghuset i Lofoten modellert etter det største bygget som er funnet fra vikingtiden. (Erik Veigård/NTB Tema)

Et utvalg vikingdestinasjoner i Norge

Nord-Norge

I Lofoten ble restene av det største bygget vi kjenner til fra vikingtiden, avdekket på 1980-tallet. Det 83 meter lange høvdinghuset på Borg i Vestvågøy kommune i Lofoten er gjenreist og inneholder i dag Lofotr Vikingmuseum. Museet er åpent hele året og har en rekke aktiviteter.

Trøndelag

Stiklestad er stedet der Olav den hellige falt i 1030. Hvert år i juli gjenskapes slaget i utendørsforestillingen «Spelet om Heilag Olav». Stiklestad Nasjonale Kultursenter er åpent hele året og byr på utstillinger, aktiviteter og arrangementer.

Vestlandet

I Nordfjordeid åpnet et nytt vikingmuseum, Sagastad, i 2019. Det 30 meter lange Myklebustskipet er hovedattraksjon. Stedet har også interaktive utstillinger. Er åpent april-oktober, ellers ved forespørsel.

Viking House i Stavanger bruker VR-teknologi for å vise hvordan vikingene levde. Åpningstider varierer og tilrettelegges etter cruiseanløp til Stavanger havn.

Ved Hafrsfjord står Fritz Røeds monument «Sverd i Fjell» på plassen der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike i 872.

På Avaldsnes ligger Vikinggarden, modellert etter arkeologiske funn. Harald Hårfagre hadde sitt sete på dette området. Her kan man vandre rundt på historisk grunn, guidet av appen Time Travel. Vikinggården er åpen for turister i skolens sommerferie og for grupper ellers i året.

Vikinglandsbyen Njardarheimr i Gudvangen er åpen hele året. Om sommeren bor det «vikinger» der, som blant annet viser fram håndverkstradisjoner.

(Guiden fortsetter under bildet)

Saga Oseberg, som ligger i Tønsberg, er en naturtro kopi av Osebergskipet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB Tema)

Østlandet

Vikingskipshuset i Oslo er stengt grunnet ombygging fram til 2026. I mellomtiden kan man se gjenstander fra vikingtiden på Historisk museum i Oslo.

På det virtuelle vikingmuseet The Viking Planet i Oslo brukes moderne teknologi til å presentere vikingtiden. Åpent hver dag.

Midgard vikingsenter i Horten har utstillinger og aktiviteter. Gildehallen på stedet er en rekonstruksjon av en av de største kjente hallene fra vikingtiden. Senteret er bygget med utsikt over Borrehaugene, Nord-Europas største samling av gravhauger fra vikingtiden. Åpent tirsdag til søndag.

Norges fjerde bevarte vikingskip, Klåstadskipet, ble gravd ut i 1970 og er stilt ut i Vikinghallen på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Åpent tirsdag til søndag.

Borre Vikinglag har som formål å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historie. Annethvert år arrangerer de et av Nordens største vikingmarkeder, neste gang i 2024.

I Tønsberg kan man seile med Saga Oseberg, en fullskalakopi av Osebergskipet. Mannskapskurs med tur ved forespørsel.

Larvik har Kaupang Vikingbyen. Kaupang, som var en viktig vikingby, ble grunnlagt i 800 og ble borte igjen i år 1000. I dag har Kaupangprosjektet aktiviteter for familien med omvisninger og guidede turer. Området har i dag en rekke kulturarvsteder. Åpent fra slutten av juni til slutten av august.

Kilder: Visit Norway og destinasjonene