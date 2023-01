Norge får ny, internasjonal musikkfilmfestival

Blant dem som står bak den nye musikkfilmfestivalen er ringreven Tom Skjeklesæther, som vender tilbake til hjembyen der han en gang i tiden arrangerte den legendariske Down on The Farm-festivalen.

Halden Internasjonale Musikkfilm Festival foregår 16. til 18. februar og åpnes av Åse Kleveland. Hver dag har sitt tema, og det starter torsdag med norsk filmdag.

Der er tema et perspektiv på musikkfilm i Norge i dag. Fredag står filmer fra Texas på dagtid, og byen Austin om kvelden, på programmet, mens lørdagen byr på folkefest med film og konsert.

Kjente navn

På programmet står også Egon Holstad, som presenterer sin favorittmusikkfilm «The Byrd Who Flew Alone», viet Gene Clark, filmviteren Gunnar Strøm fra Høgskulen i Volda som snakker om animasjon i musikkvideoer med utgangspunkt i «Take On Me» fra a-ha, mens Arvid Skancke-Knutsen presenterer nyere norske musikkvideoer.

Det blir også debatt, som når Thomas Seltzer, Egon Holstad og Eirik Mosveen møtes for å ta for seg angrep på demokratiet sett fra et rockperspektiv. Den ledes av filmanmelder Ida Madsen Hestman.

[ Fløytist Rose skaper musikk der og da - som aldri gjentas ]

Fra USA til Halden

Fra USA kommer filmskaperen Joe Nick Patoski, som har skrevet og fortalt om Texas-musikk i mer enn 50 år. Ikke bare i bokform – han har med seg filmen «Sir Doug & The Genuine Texas Cosmic Groove», en film om Doug Sahm han har regi på.

Til Halden kommer også Jeffrey Brown, som vant publikumspris for «The Story of Saxon Pub» på SXSW. Han skal snakke om prosessen frem til ferdig film i festivalens fagprogram.

Blant andre filmer som vises, trekker arrangøren fram «Without Getting Killed Or Caught», som tar for seg to av Texas’ største låtskrivere, Guy Clark og Townes Van Zandt. David Bowie-dokumentaren «Moonage Daydream», «Heaven Stood Still – The Incarnations of Willy DeVille», «Meet Me in the Bathroom», «The Last Waltz» og «Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song».

[ Jakten på helleristninger lokket The New York Times til Fredrikstad ]

[ Norma fra Halden løftes frem som morgendagens americana-stjerner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen