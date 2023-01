Amok amatørteater debuterer med alternativ Aladdin-forestilling

Vennegjengen møttes under perioden ved Vindeleka barneteater i Fredrikstad, og har holdt kontakten i etterkant. Men etter at de måtte forlate barneteateret som 18-åringer, ble etter hvert savnet etter teaterscenen så stort at de startet sitt eget amatørteater.

– De fleste av oss har jo gått videre i livet, til studier og jobb. Men vi har alltid savnet å drive med teater, og det er ikke mange tilbud til unge voksne skuespillere i Fredrikstad. Så da fant vi ut at vi kunne starte vårt eget, forteller Sara Hjardar (24),

Amok amatørteater ble stiftet i 2021, og av i all hovedsak av pensjonerte barneskuespillere, og tre som fortsatt går i Vindeleka.

Onsdag 11. januar har de premiere på forestillingen «Jafar – en tvistet historie» på St. Croix.

En voksen variant

Da de hadde stiftet teatergruppa, startet arbeidet med å finne den riktige forestillingen å debutere med. Valget falt på den engelske omskrivningen av det kjente Disney-eventyret Aladdin, «Twisted».

– Det er et ordspill på teaterstykket «Wicked», som er historien om heksa fra Trollmannen fra Oz. Det er en engelsk teatergruppe som heter Starkid som har skrevet den, og vi måtte kjøpe opphavsrettighetene. Vi har oversatt den til norsk selv, forteller Hjardar.

Hun sier at forestillingen passet godt fordi den er mer voksen enn stykkene de har erfaring med fra barneteater-dagene.

– Vindeleka hadde oppsetningen Aladdin Jr. nå i høst, og vi ville gjøre noe motsatt. Stykket er en parodi, som viser Jafar sitt perspektiv og tar for seg det overfladiske i de typiske Disney-kjærlighetshistoriene der prinsesser gifter seg med prinsen etter å ha kjent dem i to dager.

Aktører i «Jafar – en tvistet historie»

Ask Angel Grüner Bjørn – 22 år Rolle: Jafar

Nora Rønning – 18 år Rolle: Prinsesse, Mor

Knut Jørgen Jørgensen – 20 år Rolle: Aladdin, Borger, Soldat

Kaja Skarstad – 21 år Rolle: Sherrezade, Kvinnelig borger, Soldat

Max Bølum – 18 år Rolle: Prins Achmed, Assistent, Vakt 1, Borger

Herman Sundet – 24 år Rolle: Vaktkaptein, Far til gravid jente, Assistent, Soldat 1, Scar, Borger

Ole Andreas Skaara – 29 år Rolle: Tidligere visir, Soldat, Bokhandler, Hjemløs gutt, Djinn

Thea Dutheil – 16 år Rolle: Abdul, Bafool, Optimistisk borger, Brødselger, Gaston, Assistent, Soldat 3, Omar, Vakt 2

Victor Ingebret Borgersen-Lilleborge – 16 år Rolle: Sultanen, Gazeem, Baker, Kaptein Krok, Assistent, Soldat

Anette Jørgensen – 25 år Rolle: Papegøye, Gravid jente, Cruella De Vil, Assistent, Soldat, Slavejente 1, Adelsmann, Kjøpmann

Sara Hjardar – 24 år Rolle: Ursula, Mannlig Borger, Belle, Slavejente 2, Vasker, Vakt 3, Assistent 1, Soldat, Gullsmed

Ingrid Eliassen – 18 år Rolle: Ape, Foreldreløs, Maleficent, Assistent, Soldat 2, Gutt

Forestillinger:

11., 12., 13. og 14. januar klokken 19.00 på St. Croix

Stort savn

Amatørteateret beskriver «Jafar – en tvistet historie» som er en «drøy musikalkomedie som gjenforteller den kjente disney historien om Aladdin fra Jafar sitt perspektiv. Den misforståtte kongelige visiren må dra ut på et oppdrag for å redde byen sin fra en ond sultan, en invaderende prins og den mest beryktede tyven som noen gang har levd … nemlig Aladdin. Med hjelp fra en bortskjemt og naiv tenåring prinsesse, må visiren finne den magiske ånden i lampa (som er sjukt morsom forresten) og redde byen sin.»

Arbeidet med å stable det hele på bena, har vært krevende.

– Vi har aldri gjort noe sånt før, og har stått for alt arbeidet selv. Det har vært veldig gøy å jobbe med, spennende og lærerikt å jobbe fram noe sånt fra scratch!

– Dere spiller veldig mange roller hver?

– Ja, vi er bare 12 stykker, som står for alt – kostymer, koreograf, dans og sang. Vi har fått litt hjelp fra Vindeleka, ettersom de hadde kostymer til Aladdin. Også har vi fått hjelp med sceneteppet og mygger, sier Hjardar, som kan avsløre at dette blir første og siste gang man får se amatørteatergruppa i aksjon i 2023.

– Vi setter nok ikke opp noe mer før i 2024, tidligst, sier hun.

– Hvordan er det å stå på scenen igjen?

– Barneteater er kjempegøy, og man skaper mange vennskap gjennom teateret. Når man må slutte som 18- åringer og teater-delen er over, så er vi en stor vennegjeng som har holdt sammen – men vi manglet teater-biten. Jeg tror at vi alle kjenner på at det er deilig å stå på scenen igjen etter så mange år.

