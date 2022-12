Lei av Mariah Carey og trøtte juleselskap? Dette kan du gjøre i romjula

Det er andre juledag. Ribbe er fortært, for tredje gang. Sosissene blir mer og mer stusselige for hver dag som går. Mor har vært stressa, glass har blitt knust, og du og grandonkelen din er sjokkerende nok fortsatt på hvert deres politiske polpunkt.

Kanskje har du begynt å få skikkelig nok. Kanskje trenger du bare en liten pustepause. Kanskje frister det med andre kulturelle inntrykk en Karl-Bertil Jonsson og Mariah Carey.

Her har vi noen unnskyldninger du kan bruke for å ta deg en tur ut av julehuset.

«In Your Christmas Face»

Siden 2015 (minus noen pandemiår) har Åges Danseband, et av Norges kanskje råeste partyband, invitert til romjulsfesten kalt «In Your Christmas Face».

Årets kalas blir det sjette i rekka, og avholdes på Båthuset Scene 1. og 2. juledag.

Fredrikstad-kvartetten har holdt på siden 2006, og er godt kjent for danseføtter i området. Repertoaret består av covret pop, type svensk og liste, med betydelige innslag av dansebandlåter.

Tid for litt extravaganza

«Kjære plankebuarar! No skjer det ting!». Slik starter invitasjonen som ble sendt ut til det ganske land fra baren Tæps og magasinet Evig Lyttar.

Fra 26-28 desember skal seks band med lokal forankring opptre på Tæps Romjuls Extravaganza.

Den første dagen sparkes i gang av albumaktuelle Marching Forest, som har levert garagerock og psychedelica de siste ti årene. Dag to går Frode Fivel Band, med sin cosmic americana, på scenen. Dag tre rundes av med black- og stonermetallens ivrige forkjempere Camelio. Det blir supportband på hver av konsertene.

En sterk juletradisjon opprettholdes på Båthuset Scene i romjulen. Åges Danseband spiller 25. og 26. desember. (Promobilde)

Pink på Blå

De er mer enn anerkjente, Pink Floyd tribute-bandet Pulse of Floyd, som kalles et av verdens beste. 2. juledag kommer de tilbake til Blå Grotte.

Gjengen tromlet sammen i 2008, og har siden spilt konserter som er kjent for ta det helt ut med både lyd og lys.

Det blir den femtende gangen Fredrikstad-folk kan glede seg over 40 år med Pink Floyd, nøysommelig pakket inn i et to timer langt show.

Spansk Tom Waits

Om Jose Leguina og hans svært kompetente skrangleorkester «Gamlebyen» sies det følgende:

«En gulasj av rufsete Americana og rock møter tango, polka, og vindskjeve valser i god Tom Waits ånd», med en tilhørende spansk grunnlinje.

Kvartetten spiller 2. juledag på Cafe Magenta i Gamlebyen.

Fresh Pønk i Gamlebyen

Fatal Fractures er et resultat av pandemitid. De tar med seg sinnapunken sin til Værk scene i Gamlebyen, 27. desember. Samme kveld skal også Haldenserne Skitz Band spille lynrask rock for et julemusikkmett publikum.

«Vi ses i moshpitten», lover de.

Gressvik-baserte Camelio har spilt både i inn- og utland. Onsdag 28. desember går de på scenen på Tæps, og avslutter med det en tre dagers extravaganza, romjul-stil. (Promobilde)

Beat & Beatles

De har jobba med folk som Henning Kvitnes, Pål Flaata, Trond Granlund, Claudia Scott og Vidar Busk. Men så kommer de tidvis sammen i orkesteret Hansens Beatorkester.

Som miniorkester leverer de slagere fra Beatles, Neil Young og Simon & Garfunkel, og med kan en ettermiddag med stemning oppleves 28. desember på Havnelageret Gastropub.

Det er Fredrikstad Blues & Jazzklubb som arrangerer.

Romjulsjam

«Hvis du er for ung til å huske Oscar-jamen, well, perhaps it’s your turn». Det skriver arrangørene av Romjulsjammen som skal foregå på Cafe Magenta, 28. desember.

På scenen står både veteraner og nykommere, og som publikum kan du velge å delta eller å bli sittende.

Det loves uansett nok musikere til at de besøkende får en intim, musikalsk opplevelse.

