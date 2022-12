10.000 sider om gårder og slekter i Borge og Torsnes

Bokserien vil til sammen omfatte 19 bind og bli Norges mest omfattende gårds- og slektshistorie. Bind 18 omhandler Årum og er den boka i serien.

– Boka er på hele 752 sider. Årum er det største gårdsområdet i Borge. Det består av hele sju gårdsnummer, som i dag er fordelt på rundt 20 gårdsbruk. I tillegg kommer et stort antall bolighus som er oppført fra omkring 1900 og framover til 1960. Det er et konglomerat av hus i Årumfjella, mange av dem reist av arbeidere på Borregaard, Karbiden, Hafslund og Norsk Zinkvalseverk i Sundløkka. Til sammen har boka over 300 gamle bilder, tegninger og kart. I antall sider er det trolig den største boka som noen gang er utgitt lokalt, forteller Lars Ole Klavestad.

Lars Ole Klavestad har illustrert boka med en rekke strektegninger av bolighus og gårder på Årum. Her fra Vardeveien. (Privat)

E6 et øksehogg gjennom lokalsamfunnet

Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm har jobbet med det siste bindet i to år. Men innsamlingsarbeidet startet for fler tiår siden.

– Vi startet allerede med intervjuer av eldre Årum-folk på 1980-tallet, sier Klavestad.

– Hva har vært spesielt utfordrende i arbeidet med boka om Årum?

– Bøkene våre er jo grunnforskning. Vi går til primærkildene i alle ledd, og det i seg selv er både krevende og arbeidsomt. Vi har forsøkt å kartlegge alle som har hatt eiendommer eller bodd på Årum helt siden 1400-tallet og fram til i dag, med alle historiene deres. Mye av utfordringen med Årum er at landskapet og gårdenes arrondering er totalforandret. På begynnelsen av 1900-tallet var det store utskiftninger av jordeiendommene og disse ble strukturert på nye måter. På 1970-tallet ble E6 lagt som et øksehogg gjennom lokalsamfunnet. Dette endret også oppfatningen av landskapet, svarer Lars Ole Klavestad, og legger til:

– En annen utfordring har selvsagt vært koronaen og sykdom blant oss forfatterne. Med fare for koronasmitte har det vært mer krevende å intervjue folk og dokumentere bilder. Det har vært medvirkende til at vi skjøv på denne utgivelsen ett år fram.

Lokalhistorikerne Fjeld, Klavestad og Åstrøm forteller at det er skrevet lite om Årum-området tidligere. Ergo kan forfattertrioen presentere mange nye historier og lokale profiler.

– Historien til skysstasjonen Bilett er det mange som er nysgjerrige på, så den har vi viet god plass. Jacobsen på Bilett var en viktig og interessant familie i bygda, både innen industri, skipsmegling og politikk. Vi har også trukket fram en del profiler som for eksempel forfatterinne Kristine Kabo, arkitekt Leif Lindgren, økopioner Ivar Torp og slakter Einar Bråthen. En annen av mange interessante historier er om munn- og klovsykeutbruddet på Årum i 1952.

Fotballspillere fra Borgar IL på 1960-tallet. (Privat)

Rift om lokalhistorien

Bind 18 i serien «Gårder og slekter i Borge og Torsnes» har et opplag på 400 bøker.

– Boka ble så stor og omfattende, og dertil kostbar i produksjonen, at vi denne gangen valgte å trykke den i 400 eksemplarer. Imidlertid har nesten alle eksemplarene blitt solgt i løpet av den første uka, så det er tydelig at det har blitt rift om bøkene. De første bindene ble trykket i 1.000 eksemplarer. Folks bokvaner og bruk av internett har endret seg veldig over disse årene. I tillegg er det mye større mobilitet i befolkningen nå enn for 25 år siden, forklarer forfatterne.

Det første bindet i serien kom ut i 1999, deretter har det nesten hvert år kommet ut en bok på mellom 400 og 750 sider.

– Det er faktisk noen som kjøper samtlige bind nå også. Det er jo litt artig. To av bindene er imidlertid helt utsolgt. I løpet av de snart 25 årene vi har utgitt bøkene sier det seg selv at mange av dem som begynte å samle nå også har gått bort. Mange av våre informanter er jo bygdas eldste. Heldigvis er dette bøker med kunnskap som kan videreføres til nye generasjoner, forteller Lars Ole Klavestad.

Unge skiløpere i Gunnebakken på årum på 1940-tallet. (Privat)

Egenfinansiert bokserie

På spørsmål om hvordan lokalhistorikerne har klart å finansiere det enorme bokverket, er svarene frivillig arbeid, trykkekostnad finansiert fra forrige års boksalg, egne midler og distribusjon som de selv tar hånd om.

– Vi er stolte av å ha fått til, smiler Klavestad.

– I 2017 fikk vi økonomisk støtte fra Fredrikstad kommune, og har også søkt om midler i år. Dessverre har Fredrikstad kommune nå utelatt støtte til lokale bokutgivelser fra sine kultursøknadsordninger. Det forstår vi veldig lite av når det kan søkes om midler til meste annen av andre kulturtiltak. Imidlertid håper vi at kommunen kan se verdien av all jobben vi har lagt ned og bidra med noen midler nå på slutten.

Planla fem bind blir nitten

Ingen av lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm hadde trodd at bokserien kom til å bli på totalt 19 bind.

– I starten snakket vi om fem bind. Da vi kom i gang hadde vi lyst til å gjøre det så grundig som mulig. Denne typen gårds- og slektshistorier hadde tradisjonelt tatt for seg bondegårdene med de tilhørende slektene. I et område som her med både herregårder og mye industri syntes vi det ble mer dekkende å skrive om alle lag av befolkningen, det vil si også husmennene og arbeiderne og deres familier. Til sammen er vi nå oppe i ca. 9.400 sider. Så vi ender nok på rundt 10.000 sider når vi runder av med bind 19.

Fagerheim Mannskor var en viktig del av lokalsamfunnet. (Privat)

Om ett år planlegges utgivelsen av siste bind i serien «Gårder og slekter i Borge og Torsnes». Bind 19 vil omfatte resten av Nordre Borge med Molteberg, Skjelin, Hystad, Kure og Holtet. I tillegg satser lokalhistorikerne på et omfattende saksregister for hele bokverket.

Under arbeidet med boka har lokalhistorikerne funnet mange helleristningsfelt. Årum har nå 60 helleristningsfelt og har dermed blitt ett av de viktigste helleristningslandskapene i Norge. Helleristningene er grundig dokumentert med helt nye tegninger i boka. (Privat)

Ekaas var en stor og toneangivende familie på Årum. Her sees Olga og Henrik Ekaas med sin store barneflokk omkring 1920. (Privat)

GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES

Forfattet av lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm.

Gårder og slekter i Borge (Privat)

Følgende bind er utgitt: Bind 1: Grimstad og Holm – Bind 2: Heie, Thorsø og Humlekjær – Bind 3: Heieren, Fuglenebb, Glosli, Rød, Veel og Korseberg – Bind 4: Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik – Bind 5: Næs, Berg, Skalle, Skallegård og Dahl – Bind 6: Selbak og Kjølberg, del 1 – Bind 7: Selbak og Kjølberg, del 2 Bind 8: Selbak og Kjølberg, del 3 – Bind 9: Begby, Lilleby, Haugsten, Gansrød, Ulfeng, Grårud, Nybøle og Laverød – Bind 10: Torp søndre, Sandem og Kjølstad – Bind 11: Torp mellom – Bind 12: Torp nordre – Bind 13: Moum – Bind 14: Borge, Lilleborge, Pinnerød, Balterød, Visur, Ophus, Kjølshunn, Hunn og Skjørviken/Skivika – Bind 15: Tofteberg, Veberg, Haugen, Kviberg og Sandheia/Heia – Bind 16: Vesten – Bind 17: Gretnes og Sundløkka og Bind 18: Årum.

