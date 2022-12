Staysman og Erik Og Kriss bytter ut øl med gløgg

– Den låta her ble så ekstremt spontant til. Undertegnede fikk en snap på vei til studioet til Erik Og Kriss hvor en som likte «Jeg fortjener en øl» foreslo at man burde lage en juleversjon som het «Jeg fortjener en gløgg». Som sagt så gjort. Vi skrætta godt av hele greia, forteller Stian «Staysman» Thorbjørnsen i en pressemelding.

Den populære Fredrikstad-artisten og programlederen – som for tida også er aktuell med NRK-serien «Forbannelsen – Uhkádus» og skal lede Melodi Grand Prix sammen med Arian Engebø på nyåret – har følgende tanker om budskapet til låta som ble sluppet på diverse strømmetjenester onsdag 7. desember.

– Haha, at man skal prøve å kose seg i jula til tross for masse stress? Eventuelt at musikk kan være så spontant og lekent som at en helt enkel snap kan videreutvikles i en helt ny låt.

«Jeg fortjener en gløgg» er altså oppfølgeren til låta han slapp i samarbeid med duoen Erik Og Kriss tidligere i år, «Jeg fortjener en øl», som kan skilte med nærmere 1,3 millioner avspillinger på Spotify.

– Det er jo smaken av jul. «Krydrer» man det med litt rødvin eller enda sterkere saker er det jo perfekt til julebordet også, sier Thorbjørnsen om hva som er det beste med gløgg, ifølge pressemeldingen.

Dette er heller ikke hans første møte med julelåtsjangeren, da han senest i fjor slapp «Jul uten pappa» sammen med Martha Knapp.

Erik Og Kriss har på sin side tidligere gitt ut hits som «Ølbriller», «Den Låta» og «Dra Tilbake, før de i år altså teamet opp med Staysman, og nå slipper en sesongtilpasset versjon som omtales som en utypisk julelåt.

– Det er så morsomt å leke på den måten vi har gjort her. Det er jo på denne måten undertegnede og Erik Og Kriss begynte med musikk i sin tid. Viktig å ha det gøy!, avslutter Thorbjørnsen.

[ Tro, tvil og håp i Maria Mohns juleplate (+) ]

[ Glomma Pop har vridd en gammel sommerlåt om til julevise ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen