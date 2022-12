Glomma Pop med ny julelåt

Glomma Pop er et band fra Fredrikstad som tidligere i år debuterte med en lokalpatriotisk sommervise om stedet de kommer fra: «Sett båten på vannet».

Nå er de aktuelle med «Here comes the snø'n».

– Etter å ha laga en duvende sommerlåt, var jul neste naturlige anledning, sier låtskriver og gitarist Fredrik Gretland til Demokraten.

Over dørstokken

Glomma Pop er Gretlands første norsk-prosjekt, noe som ifølge han selv har vært en terskel å trå over.

– I min generasjon har det jo vært sånn at alt skal være på engelsk. Slik er det ikke nå lenger, nå skriver alle på norsk. Men for meg var det en terskel, har Gretland uttalt til Demokraten tidligere.

Bandet består av Magnus Abelsen (Frode Fivel Band, Navigators) på bass, orgel og vokalharmonier, Nicolai Gregersen (El Cartel, Bloodlights, Doopy) på trommer, Fredrik Gretland (Sweden, Ricochets, the Cumshots) på gitar og Wilhelm Sørensen på vokal.

Kosebandet Glomma Pop har laget en nostalgisk og glad julesang. (Martine Andersen // Martine designer)

Fra sommerlåt til julevise

«Here comes the snø'n» er en upbeat, gitarbasert poplåt som har lånt deler av gitararrangementet på Beatles-låten «Here comes the sun», og vokallinjene er innledningsvis like – bare med norsk tekst. I bakgrunnen ruller stadiontrommer, mot slutten kommer det inn blåsere og som seg hør og bør et barnekor, som til sammen lager julestemning over en gammel sommerlåt-lest.

– Barnekoret som synger med på låten, består av samtlige barn som bandet har produsert, skriver bandet i en pressemelding.

– Ja, vi tok med oss alle ungene våre i studio og sang for full hals, kommenterer Gretland.

– Som julemusikkentusiast tenker jeg at julelåter får man aldri nok av, samtidig har kanskje Maria Menas «Home for Christmas» godt av en liten pust i bakken.

