Aabø og Grønlund møtes på en scene i Halden

– Dette blir for oss vår første konsert sammen. I tillegg til melodier fra Jarle, skal også publikum få høre sanger de har har hørt før. Dette blir ille koselig, passe høyt, to gitarer, en bass og tre som synger om hverandre, sier Ole Jørgen Grønlund.

- Dahl fikset det

Det er egentlig Halden-bandet Country Comforts egen Karl-Fredrik Dahl som har skylden for det hele. Dahl, Grønlund og Aabø er alle ivrige gitardsamlere, og en dag for ikke lenge siden dukket Grønlund og Dahl opp hjemme hos Aabø. Det skriver Fredriksten Records i en pressemelding.

- Det var litt sprøtt. Vi hadde knapt tatt frem gitarene rundt kjøkkenbordet, før vi begynte å komponere. Det tok derfra ikke lang tid før vår første singel var klar. Sangen heter «Elvelangs» og Ole Jørgen høres jo ut som en elveklukking via gitaren, sier Jarle Aabø. Sangen har premiere på digitale strømmetjenester 11. november.

Konsert for alle

Aabø & Grønlund med musikanter er selvfølgelig spent på om folk har ristet av seg coronaviruset, noe som dessverre stengte ned hele kulturen.- Vi kommer for å rusle rundt i herlige Halden og for å fortelle gode historier gjennom tekster og melodier. Dette blir jo en perfekt dag for Aabø & Grønlund, smiler Grønlund.- Jeg vet iallfall om en som kommer. Min mor som nettopp fylte 90 år, sier Jarle Aabø.

– Endelig

Konserten starter 20.00 hos Vannvogna Konsert og Kunsthall. Arrangørene har dette å si om begivenheten:- Vi må vel nesten få lov til å omtale Aabø & Grønlund som de beste gitarkamerater som endelig skal, og for første gang spille i Halden. God musikk blir aldri feil, sier Tanya Stang Lund.

Aabø & Grønlund

Vokal/gitar: Ole Jørgen Grønlund

Vokal/gitar: Jarle Aabø

Vokal/diverse: Marianne Roman

Bass: Ronny Hagen

Lyd: Markus Røsnes

