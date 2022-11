Dokumentar om Neil Young og «Harvest»-innspillingen kommer i desember – også på norske kinoer

«Neil Young: Harvest Time» skal vises på kinoer over hele verden 1. desember. Her til lands blir den satt opp på Ringen Kino i Oslo, Lagunen Kino i Bergen, samt kinoene i Halden, Hønefoss og i Verdal.

– Vi har stor tro på at dette slår an blant publikum og har fått mange forespørsler om filmen før vi har startet å selge billetter, sier innholdsansvarlig Cathrine Haugen i Nordisk Film Kinos markedsavdeling.

Ingen konsert - «alle er døde»

«Harvest Time» inneholder tidligere upubliserte filmopptak fra januar til september 1971. Seerne tas med fra plateinnspillingen på Neil Youngs låve på Broken Arrow Ranch nord i California, til London der Young spilte med Londons symfoniorkester – og videre til Nashville, der han ferdigstilte sporene på albumet.

Å høre blir også de fleste ikoniske låtene, som «Heart of Gold», «Old Man» og «Alabama». Neil Young anno i dag vil også introdusere dokumentaren og platen som del av visningen.

– Jeg spilte med noen flotte venner og det er ordentlig kult at dette albumet har vart så lenge. Når jeg lytter til det nå, tenker jeg at jeg var heldig som var der. Dette er et stort album for meg. For 50 år siden var jeg 24, kanskje 23, og dette albumet gjorde en stor forskjell i livet mitt, sier Young i en uttalelse. Der hilser han også til fansen som akter seg på kino:

– Jeg håper dere vil like historien som er «Harvest Time», og som skildrer alt som skjedde. Nå kan folk over hele verden se dette på kino, avrunder veteranmusikeren.

Tidligere har Young uttalt at han ikke ønsker å turnere med å spille gjennom «Harvest» – til tross for å ha blitt «tilbudt millioner av dollar». Årsaken er at «alle» som jobbet med ham på den «er døde», het det fra Young.

