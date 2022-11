Gir gratis barnebøker til barn i Fredrikstad

– Forskning viser at det å lese tidlig og ofte for barn er viktig, sier prosjektleder Sylwia J. Stasiak ved Litteraturhuset Fredrikstad.

– Start så tidlig som mulig, helt fra barnet er født, se på bøker og billedbøker sammen: Pek, snakk sammen, les, lek, le, fortell, syng – og ha det fint sammen med barna. Slike stunder fører til nærhet og trygghet. Når dere leser sammen, har barnet din fulle oppmerksomhet, og det er disse stundene barnet ditt kommer til huske senere, fortsetter Stasiak.

Et forskningsprosjekt ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har vist at barn som blir lest for fra før de er to år, stiller til skolestart med dobbelt så stort ordforråd som barn som har blitt lest for fra fireårsalderen.

Lanseres i dag

Fra 1. november introduseres høytlesningsprosjektet Bokstart Fredrikstad på de fire helsestasjonene i Fredrikstad kommune: Østsiden, sentrum, Gressvik og Rolvsøy.

Det deles ut informasjon og invitasjoner på helsestasjonen. Invitasjonen tas med på biblioteket hvor barna får en bok. Én på timåneders kontroll (Revungen-boka) og én på toårskontroll (boka «Natta, Fredrikstad!»). Begge bøkene kan hentes på alle bibliotekene i Fredrikstad: hovedbiblioteket, Onsøy bibliotek og Østsiden bibliotek.

– Vi benytter sjansen til å knytte til oss nye lånere. Og vi ønsker å fokusere på at det skal være hyggelig å lese for barna, at det blir en rolig og fin stund for foreldre og barn, sier biblioteksjef i Fredrikstad kommune, Hanne Utne.

I barnehagene vil personalet etterspørre og motivere foreldrene til barna i målgruppen om å benytte seg av tilbudet på biblioteket. Barnehager får tilbud om å delta på lesestund ved biblioteket, Litteraturhuset og av og til i lokalsamfunnshus.

Lesing løfter samfunnet

Det er Litteraturhuset Fredrikstad som står bak prosjektet Bokstart Fredrikstad. Oppfordringen fra litteraturhussjef Roy Conradi Andersen er klar:

– Høytlesning er ikke bare bra for barnet ditt – det vil hjelpe hele samfunnet, sier Conradi Andersen.

Han er opptatt av sosial utjevning. Nesten én av fem barn i Fredrikstad vokser opp med «vedvarende lavinntekt». Altså i fattigdom, viser ny kartlegging. Nasjonale prøver for lesing på 5. trinn viser at det er store forskjeller i Fredrikstad, fra område til område.

– Altfor mange barn starter skolen med tom ransel. De tropper opp forventningsfulle, men med svakere ordforråd og begrepsforståelse enn andre – og da sliter de små med å henge med allerede fra første trinn, utdyper Conradi Andersen.

Bokstart Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Prosjektet Bokstart gjennomføres flere steder i Norge og i andre land. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små (0–3 år). Bokstart Fredrikstad samarbeider nært med Foreningen Les, Fredrikstad bibliotek, seksjonen for utdanning og oppvekst i kommunen og med folkehelsekoordinator.

Bokstart Fredrikstad er også støttet av SpareBank1 Østfold Akershus, Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune. Nylig fikk Litteraturhuset Fredrikstad 400.000 kroner på statsbudsjettet til å videreutvikle høytlesningsprosjektet Bokstart Fredrikstad.

Fredrikstad kommune har fått på plass et foreldrestøtteprogram for hele oppvekstforløpet, Foreldrekompasset.

– Barns språkutvikling og hvordan foreldre kan bidra til denne – gjennom for eksempel høytlesning – tas også opp gjennom Foreldrekompasset, sier Ann-Kristin Aarvold.

Hun var tidligere prosjektleder for Foreldrekompasset, og er nå ansvarlig for videre arbeid med programmet i samarbeid med virksomhetene og øvrige kolleger.

